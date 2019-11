Osasuna - Athletic Bilbao

Det er svært at se mange mål komme i denne kamp. Dels er der tale om et opgør mellem to hold fra den baskiske region, hvilket bør betyde et hak op for intensiteten, og specielt Bilbao har i denne sæson haft sin klare styrke i det defensive. Ikke mindst på fremmed græs, hvor samtlige holdets seks kampe er gået under denne mållinje, og Osasuna er også blandt de mindst scorende hold i rækken. De har dog været relativt målrige på hjemmebane, hvilket taler imod dette spil, men gæsternes defensive styrke bør stadig gøre det noget sværere at score end ellers.

Under 2,5 mål i kampen

Spanien Primera Division, klokken 14:00

FC København - Hobro

FC København er med rette store favorit i denne kamp, og med Anel Ahmedhodzic i karantæne er det nærmest umuligt at se værterne gå fra banen uden at score. Hobro skabte mange chancer i den omvendte mod FC København, og har spillere, som kan gøre ondt på mestrenes defensiv. Hobro har faktisk scoret i seks af sæsonens syv udekampe og scorede da også i sidste sæsons kamp i Parken. FCK har for deres del allerede lukket mål ind mod andre bundhold som Silkeborg og Esbjerg i Parken, og begge hold scorer må være fin værdi.

Begge hold scorer i kampen

Danmark Superliga, klokken 16:00

Hoffenheim - Mainz

Hoffenheim er inde i en fantastisk stime med fem sejre på stribe, og de bør udbygge den stime hér. Ikke mindst har det hjulpet, at stjerneangriberen Andrej Kramaric er tilbage, og han skulle også være med fra start hér. De møder et Mainz-hold, som defensivt har set forfærdelige ud i denne sæson. De har endnu ikke holdt modstanderen fra at score, og mod de bedre hold som Bayern München og Leipzig er man blevet kørt fuldstændig over. Kommer Hoffenheim først foran i denne kamp, kan det gå hen og blive en meget grim oplevelse for Mainz.

Hoffenheim vinder med mere end ét mål

Tyskland 1. Bundesliga, klokken 18:00

