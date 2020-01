LIVERPOOL - SHEFFIELD UNITED

Sølle to gange ud af 20 kampe er Sheffield United gået over denne mållinje, og det er svært at se, hvorfor det skulle ske i dag. De er et svært hold at score imod, hvilket Manchester City så ved selvsyn for tre dage siden, og taktikken bliver næppe meget anderledes til denne kamp. Liverpool var ikke specielt sprudlende mod Wolverhampton, hvor man virkede mærkede af det hårde program, der også har inkluderet klub-VM, og mon ikke Jürgen Klopp giver i hvert fald en af de offensive profiler en plads på bænken. Det er svært at se mere end tre mål komme.



Under 3,5 mål i kampen

England - Premier League, klokken 16:00

Oddset 1,54 er fundet hos NordicBet



SWANSEA - CHARLTON

Det er ikke fordi, at Charlton brænder banen af på fremmed græs for tiden. Senest tabte man til Derby, selv om man var en mand i overtal det meste af kampen, og i otte af de seneste ni kampe har man lukket minimum to mål ind på udebane. Tilmed har man en meget lang skadesliste til opgøret, hvor hele 13 mand er ude på den konto, og selv om ikke alle spillerne er stamspillere, gør det naturligvis stadig ondt, og endelig har man udekamp nummer to på blot tre dage. Swansea har mere hvile, og er i stærkeste opstilling, så gå efter storsejr til dem.



Swansea vinder med mere end ét mål

England - The Championship, klokken 20:45

Oddset 2,55 er fundet hos Unibet (asian -1,5)



DERBY - BARNSLEY

Barnsley fortsatte den gode stime af resultater med uafgjort i Swansea, og nu skal man have gode chancer for at udbygge den stime mod et presset Derby-mandskab. Værterne var en mand i undertal i 75 minutter mod Charlton og måtte bruge mange kræfter på at hive den sejr hjem, hvilket skal være en klar ulempe før denne kamp. Det betyder karantæne til Krystian Bielik samt Tom Lawrence, og det er en skarp kontrast til Barnsley, der har haft et døgns mere hvile og oveni kan komme i absolut stærkeste opstilling. Derfor prøves 2-tallet.



Barnsley vinder kampen

England - The Championship, klokken 20:45

Oddset 3,20 er fundet hos Unibet



