Der bliver tale om et historisk Melodi Grand Prix i aften.

Normalt er den aften lig med fest og farver, men coronavirussen har sat en stopper for festlighederne, og det bliver meget specielt for deltagerne at spille for en tom sal og dermed udelukkende have i tankerne, hvordan man bedst muligt får solgt nummeret til tv-seerne.

Netop den detalje har også betydning for, hvor man skal sætte sine penge – for Melodi Grand Prix er nemlig også en begivenhed, der har bookmakernes bevågenhed, og både før og under showet er der masser af muligheder for at få lidt ekstra spænding i form at spil på, hvem der vinder, kommer i finalen eller noget helt tredje.

For at få investeret sine penge fornuftigt, er det en god idé at kigge tilbage på tidligere års melodigrandprixer, for der er nogle klare tendenser, som går igen. Og som man skal have med i overvejelserne, hvis man vælger at kaste penge efter en eller flere af sangene.

Først og fremmest har startnummeret ret så meget at sige, hvor specielt ét startnummer skiller sig ud.

Nummer 10 er hele otte gange endt blandt de tre bedste sange inden for de seneste 10 år, og det hænger sammen med, at den sidste sang oftest står klarest i erindringen og derfor også er den, man husker bedst, når sangene skal vurderes.

Til gengæld er startnummer fem helt forfærdeligt med blot én finaleplads af 10 mulige. Det var Sigmund, der sidste år brød 'sang-nummer fem-forbandelsen'.

Netop 'X Factor' og andre talentshows begynder at spille en større og større rolle i Melodi Grand Prix. Det er artister, som seerne kender og har et forhold til, hvilket Sigmund understregede sidste år med en sang, der ellers ikke var spået de store chancer. Det kommer også til at spille en rolle i år, hvor Ben & Tan lige nu er bookmakernes favoritter til at løbe med sejren lørdag aften.

Rasmus Bjerg og Hella Joof er værter ved årets danske melodi grandprix i Royal Arena Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Rasmus Bjerg og Hella Joof er værter ved årets danske melodi grandprix i Royal Arena Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Endelig er det også værd at tage med, at dansksprogede sange i nyere tid ikke har klaret sig specielt godt.

I alt 17 bidrag har inden for seneste 10 år været sunget på dansk, og blot tre af dem er gået videre fra indledende runde og – nul af dem er endt i top-to.

Det har med andre ord vist sig at være en ret dårlig investering at gå efter dansksprogede sange, når man har skullet sætte penge på showet.

Med disse overordnede betragtninger in mente er det nu tid til at kigge nærmere på sangene til showet, og hvor der er værdi at hente, hvis man skal satse lidt penge.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

1. ISAM B - 'Bølger'

Showet skydes i gang med en af de mere omdiskuterede sange. Isam B kender man primært fra Outlandish, men nu forsøger han med en solokarriere, og nummeret 'Bølger' er en stille ballade om at turde være sig selv og være stolt af, hvem man er, uanset hvor man kommer fra.

Han har fået et af de bedre startnumre, men man kan godt frygte, at sprogvalget trækker i den forkerte retning, og ikke mindst at nummeret bliver for stille på en aften, hvor seerne normalt vil have fest og farver.

Man får dog odds 7,00 på at han går i finalen, og det virker en smule for højt i et Melodi Grand Prix, der tegner mere åbent, end man normalt ser det.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

2. BEN & TAN - 'Yes'

Skal man tro bookmakerne, så har vi her vindersangen. Odds har været faldende i ugen op til Melodi Grand Prix, og de er nu ret klare favoritter. Det er en glad popsang, og der er ingen tvivl om, deres deltagelse i 'X Factor' vil kaste mange stemmer af sig, i og med de to solister klarede sig godt i talentshowet.

Når det så er sagt, er det alligevel svært at forstå, hvorfor den skal være så stor favorit. Der er ikke specielt meget power i nummeret, og selv om den helt sikkert kommer til at være med i finalen, skal det være en god investering at spille på, at sangen ikke vinder.

Dertil er konkurrencen ganske enkelt for hård i årets konkurrence.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

3. MAJA OG DE SARTE SJÆLE - 'Den eneste goth i Vejle'

Får man en mere klassisk sangtitel end 'Den eneste goth i Vejle'? Maja har en god vokal, men derudover er der ikke meget, der peger i retning af en finaleplads for dette nummer.

Temaet i sangen er skilsmisse, hvilket normalt ikke er noget, der scorer mange stemmer i Melodi Grand Prix, og dertil kommer, at sangen er på dansk, hvilket ikke gør det nemmere at overraske.

Endelig er det en noget monoton sang, som ovenikøbet har et af de værste startnumre i form af nummer tre, og det er heller ikke en sang, som fagjuryen burde belønne. Odds er dog faldende på den, og sangen er nu melodigrandprixets tredjestørste favorit – det er svært at forstå, og derfor er der ingen værdi at hente hér.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

4. BENJAMIN KISSI - 'Faith'

Så er vi tilbage blandt de engelsksprogede sange, men det bliver det ikke meget bedre af. Benjamin Kissi skal levere en fremragende præstation på scenen, hvis han skal få dette nummer videre.

Man kan synge relativt hurtigt med på omkvædet, men det er desværre fordi, det synges lidt for mange gange, og man savner lidt, at sangen skiller sig nok ud fra mængden til at snige sig i finalen.

Dommen herfra er, at det gør sangen ikke. Den er dog også nederst på bookmakernes lister, så der er ikke de store penge at hente på, at Benjamin Kissi flopper i aften, men modsat er der trods det høje odds heller ingen værdi at hente på, at han når med i top-tre.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

5. EMIL - 'Ville ønske jeg havde kendt dig'

Endnu en af de dansksprogede sange og denne gang en sang med en stærk historie. Emil synger en meget personlig sang til sin farfar, som døde, før Emil blev født, og der et også et meget intenst nummer, som kan gå hen og overraske, hvis den formår at ramme folks hjerter.

Emil har dog ikke den stærkeste vokal, og dertil kommer det måske vanskeligste startnummer af dem alle.

I og med at Emils sang primært bæres af historien, kan det vise sig at være en fordel, at den synges på dansk, men samlet set er vurderingen, at den står for svagt i forhold til flere af de andre bidrag. Odds 7,00 kan dog godt friste en smule på, at den snyder bookmakerne og går i finalen.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

6. SYS BJERRE - 'Honestly'

Sys Bjerre er tilbage, 12 år efter at hun storhittede med 'Malene'. Denne gang med en sang på engelsk med fokus på klimaet, og det er en sang, man kan nynne med på med det samme.

Om det er et tema, man scorer mange point på i Melodi Grand Prix, er så meget tvivlsomt, og det kan også godt lide lidt under, at det bliver en smule monotomt, selv om Sys Bjerres erfaring trækker den anden vej.

Skal man finde et nummer, der kan overraske, kunne dette godt være nummeret. Startnummer seks har også været et af de bedre med fire finalepladser de seneste 10 år, og med odds 3,50 virker der til at være værdi at hente på, at Sys Bjerre er at finde blandt de tre sidste deltagere.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

7. JAMIE TALBOT - 'Bye Bye Heaven'

Startnummer syv har haft det svært i de senere år med blot én finaleplads på 10 år, og det er så op til Jamie Talbot at bryde denne trend. For to år siden blev han nummer to i 'X Factor' og er derfor en kunstner, som seerne har et forhold til.

Det er et stille men ganske iørefaldende nummer, og Jamie Talbot har også en vokal, som kan løfte nummeret ud i stuerne.

Man kan godt frygte, at det her nummer overskygges af andre numre med markant mere gang i, og med den stærke konkurrence og det dårlige startnummer taget i betragtning er det svært at se den gå i finalen. Den skulle også bruge et wildcard for overhovedet at komme med i lørdagens grandprix.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

8. SANDER SANCHEZ - 'Screens'

Vi skal ni år tilbage i tiden for at finde den sidste gang, hvor sang nummer otte gik i finalen, og Sander Sanchez bryder næppe den tendens.

Sangen handler om en verden, der bliver mere og mere digitaliseret, og selv om budskabet både er rigtigt og aktuelt, er det næppe noget, som folket køber ind på en aften, hvor det i langt højere grad handler om fest og farver.

Nummeret vandt afstemningen i Distriksgruppe Nord, og det skal man have respekt for, men det er svært at se, hvorfor denne sang skal stå meget bedre end de sange, som bookmakerne har nederst på deres lister. Derfor ingen værdi at hente på Sander Sanchez.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

9. KENNY DUERLUND - 'Forget It All'

Kenny Duerlund kom videre fra Distriksgruppe Syd, og det er en af feltets stærkeste vokaler, som her kommer på scenen. Sangen starter som sådan interessant nok og har også det klassiske grandprix-løft mod slutningen af nummeret.

Problemet er bare, at den nemt kan gå hen og blive overdøvet af en af favoritterne, der starter på det langt mere attraktive nummer 10.

Nummer ni har igennem de senere år heller ikke haft den store succes, så selv om det er en sang, man bestemt ikke må afskrive, er det også svært at se, hvorfor den ligefrem skal være tredjefavorit. Det ligner umiddelbart et af de numre, man med fordel kan spille imod i aften.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

10. JASMIN ROSE feat. ROXOR LOOPS - 'Human'

Her kommer så min personlige favorit. Startnummeret kan ikke være bedre, og det er definitivt det nummer med mest appel i forhold til at nå langt i Det Internationale Melodi Grand Prix.

Der er undertoner af sydlandsk musik i sangen, og fagjuryen bør også belønne den, da fagjuryen i højere grad vil kigge på, hvilket nummer der vil gøre sig bedst i den store finale i Holland til maj.

Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan sceneshowet kommer til at tage sig ud. Det har stor betydning, hvordan man sælger nummeret, og det kan blive udfordringen for Jasmin Rose. Men til de nuværende odds 2,75 kan man godt forsvare et lille indskud på, at denne sang vinder.