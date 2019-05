Brøndby - FC Midtjylland

For begge hold er dette kampen, der kan redde sæsonen. Ingen tvivl om, at FC Midtjylland har set klart bedre ud i denne sæson, men det udlignes til dels af, at Brøndby vil have halv hjemmebane i kampen og så er der stadig ingen tvivl om, at Brøndby har potentiale til mere end femtepladsen selv med den nuværende trup. Dertil kommer, at det er en finale, så skulle den stå uafgjort med et kvarter tilbage, vil man næppe se nogle af de to hold angribe voldsomt, hvilket også taler til det undertippede holds fordel. Værdien er derfor på Brøndby.

Brøndby taber ikke kampen

Danmark - DBU Pokalen, klokken 17:00

Le Havre - Lorient

Det ligner mange mål i denne kamp. Le Havre har ikke mere at spille for i denne sæson og kan derfor gå ud for at underholde i denne kamp. De plejer at komme med et offensivt udtryk til deres kampe på eget græs, hvor fire af de fem seneste kampe er gået over denne mållinje. For Lorient tæller kun sejren hvis de skal jagte muligheden for at komme med i playoff (med mindre Lens taber, hvilket er ret usandsynligt), så de er også nødt til at komme frem og vil angribe ved uafgjort mod slutningen af kampen. Gæsterne mangler i øvrigt flere defensive stamspillere.

Over 2,5 mål i kampen

Frankrig - Ligue 2, klokken 20:45

Troyes - AC Ajaccio

Det er allerede sikkert, at Troyes bliver nummer tre og dermed skal spille playoff om at rykke op. Med andre ord handler denne kamp udelukkende om at undgå skader og karantæner, og det forventes også, at flere af de normale profiler står over denne kamp. For Ajaccio derimod er denne kamp ekstremt vigtig, da de kan ryge ud med et nederlag og kun er helt sikre med en sejr. Kigger man på formkurve alene, giver spillet ikke meget mening, men stiller Troyes nogenlunde op som forventet, bør der stadig ligge et fint spil og lure på udesejren.

AJ Accacio vinder kampen

Frankrig - Ligue 2, klokken 20:45

