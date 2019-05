Frankfurt - Chelsea

Det ligner ikke mange mål i denne kamp. Der har ikke været voldsomt mange mål i Chelseas kampe på fremmed græs i årets Europa League, og igen i denne kamp ventes man at spare offensive profiler som Eden Hazard fra start. De skal møde et Frankfurt-hold, som har været meget stærke hjemme i årets Europa League trods et relativt svært program. De mangler dog to offensive profiler i karantæneramte Ante Rebic og skadede Sebastien Haller, og uden de to får de det svært mod Chelseas defensiv. Derfor ligner det ikke mange mål i Frankfurt.

Under 2,5 mål i kampen

UEFA - Europa League, klokken 21:00

Oddset 1,92 er fundet hos Bethard



Arsenal - Valencia

Normalt er første kamp i disse knockout-kampe målfattige, men denne kamp kan snildt være undtagelsen. Arsenal-defensiven har set forfærdelig ud i de seneste tre kampe, og det er et klart tab for dem, at Aaron Ramsey er færdig for sæsonen på grund af en skade. Modsat har de selv produceret et hav af chancer i kampene på Emirates mod både Rennes og Napoli, og derfor vil det overraske, hvis ikke Arsenal får scoret. Valencia har også vist dårlig form i den hjemlige liga, hvor den normalt stærke defensiv har svigtet, så gå efter mange mål i denne kamp.

Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Europa League, klokken 21:00

Oddset 1,98 er fundet hos Unibet



Tours - Laval

Kamp med stor betydning for begge hold, hvor uafgjort virker ret oplagt. Tours ligger lige over stregen i rækken efter en sæson, hvor holdet har slidt med det offensive spil - og næsten hver anden af holdets kampe er da også endt uden vinder. Laval kæmper for at holde fast i tredjepladsen, der giver playoff om oprykning, og i det spil vil man holde Le Mans bag sig med uafgjort. I forvejen er Laval elendige på udebane, så man må også forvente, at de trods alt lever ganske fint med uafgjort i denne kamp. Meget fint odds på krydset.

Kampen ender uafgjort

Frankrig - National 1, klokken 20:45

Oddset 3,00 er fundet hos Betfair Sportsbook