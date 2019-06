Sydafrika - Kina

Begge hold kom fra land med et nederlag, men selv om Sydafrika i lang tid førte mod Spanien, var de spillet af banen og tabte fuldt fortjent. Kina derimod ydede tyskerne ganske fin modstand, selv om der til slut ikke kunne indvendes noget imod nederlaget på 1-0, og fremstår da også som et noget mere homogent hold end sydafrikanerne. De to hold mødtes også ved OL for et år siden, hvor Kina vandt relativt sikkert, og ikke meget tyder på, at styrkeforholdet har ændret sig siden dengang. Derfor virker Kina til at være dagens sikre spil.



Kina vinder kampen

VM for kvinder, klokken 21:00

Oddset 1,50 er fundet hos Bwin



Sudet - Reipas Lahti

Sudet har ikke haft nogen stor sæson indtil videre. Seks kampe har budt på tre mål og to point, og hjemme har man ikke hentet ét eneste point. Det taler imod dette spil, at Sudet højest overraskende hentede point senest mod topholdet MP, men stadig virker oddset hér en smule i overkanten på udesejren. Reipas Lahti har gjort det ganske hæderligt indtil videre, og så skal det også med, at der ikke er ret langt mellem de to klubber, så fordelen af hjemmebane er til at overse, selv om Sudet spiller på græs mod kunstgræsset i Lahti. Prøv 2-tallet.



Reipas Lahti vinder kampen

Finland Kakkonen A, klokken 17:30

Oddset 2,15 er fundet hos Unibet (asian -0,5)



Rakvere Tarvas - Welco Elekter

Welco Elekter har det meget svært i den næstbedste række i Estland. De ligger klart sidst, og formen er elendig med ét point i de seneste otte kampe - og defensivt er den helt gal med tre mål imod i snit per kamp, ligesom man har tabt samtlige kampe på udebane i sæsonen. Rakvere Tarvas er ikke noget fantastisk hold, men de har dog vist formfremgang med sejre i to af de tre seneste kampe, og er et ganske fornuftigt hjemmehold med tre sejre i de første syv kampe. De bør være i stand til at vinde relativt ubesværet over rækkens klare bundprop.



Rakvere Tarvas vinder med mindst to mål

Estland - EsiLiiga, klokken 14:00

Oddset 2,50 er fundet hos Betfair Sportsbook

Bettingklubben er B.T.s podcast, som hjælper lytterne med at slå bookmakerne og sikre lidt ekstra mønter på kistebunden. Programmet udkommer hver torsdag og indeholder altid seks spiltips til weekenden. Ekspertpanelet udgøres af Steffen Dam og Nicolai Baldorf, mens Søren Paaske er vært. Du kan høre det hele i vores helt nye app HER