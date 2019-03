Det kan sagtens blive en målrig affære, når Atletico Madrid på søndag gæster Athletic Bilbao i La Liga.

Det mener Stefan Lind, som i denne uges udgave af Bettingklubben anbefaler spil på over to mål til 2,15. Det betyder, at man får pengene tilbage, hvis der scores præcis to mål.

Ifølge Stefan Lind har bookmakerne skudt ved siden af målet med vurderingen af kampen.

»Den her mållinje er sat ud fra, at det er to hold, der vil gå efter uafgjort. Det er der bare ikke tale om her. Athletic Bilbao ligger midt i tabellen, og et point vil ikke rykke noget for dem, og Atletico Madrid ligger solidt på andenpladsen med syv point op til Barcelona og fem point ned til Real Madrid, så uafgjort rykker heller ikke meget der.«

Samtidig peger Stefan Lind på, at begge forsvar er ramt af fravær af vigtige spillere, og det taler også for mange mål i kampen.

Det samme gør Atletico Madrids skuffelse i midtugen, hvor holdet røg ud af Champions League efter et nederlag på 0-3 til Juventus.

»Atletico Madrid kommer lige fra en kæmpe skuffelse, og de behøver ikke spille så 'klassisk Atletico Madrid' med betondefensiven - og der spekuleres i øvrigt også i, at de vil spille med et tremandsangreb, som de ikke har gjort før: Så Morata, Griezmann og Diego Costa. Hvis de gør det, så kommer det her odds ikke til at stå til kampstart,« siger Stefan Lind.

Stefan Lind vikarierer for den faste spilekspert Nicolai Baldorf i denne udgave af Bettingklubben, hvor der som altid er seks brandvarme spilforslag til weekenden.

Eksperterne har kig på kampe i Superligaen, La Liga og FA Cup'en.