Danmark - Gibraltar

Der er næppe den store tvivl om, at Danmark vinder denne kamp, men det bliver næppe nogen storsejr. Det handler udelukkende om at få sikret de tre point og så videre til den altafgørende kamp ude mod Irland, og derfor vil det overraske, hvis danskerne spiller sig helt ud i denne kamp. Indtil videre har Gibraltar kun i den omvendte kamp mod Danmark lukket seks mål ind - ellers har man forsvaret sig ganske fint og tabte eksempelvis kun med 4-0 ude mod Schweiz og 2-0 i Irland. Derfor giver det rigtig fin mening at gå efter maksimalt fem mål.



Under 5,5 mål i kampen

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 20:45

Rumænien - Sverige

Der skal være gode chancer for, at begge hold kommer på tavlen i denne kamp. I de første fire kampe mod de tre andre kvalitetshold i puljen, har begge hold scoret i Rumæniens kampe, og med tanke på, at kun sejr kan bruges for rumænerne, er de i hvert fald før eller siden tvunget frem i denne kamp. Begge hold har scoret i fire af Sveriges fem første kampe mod de øvrige tophold, for nok er svenskerne et hold med defensive kvaliteter, men de giver mere væk end under den succesrige VM-slutrunde, men kan modsat sagtens straffe rumænerne.



Begge hold scorer i kampen

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 20:45

Armenien - Grækenland

Grækenland har leveret en skuffende kvalifikation, men kom dog fremragende tilbage senest med en sejr over Bosnien efter en meget overbevisende præstation, hvor man sagtens kunne have scoret mere end to mål. Her gælder det et armensk hold, som i teorien stadig kan nå EM, men det kræver finsk pointtab mod Liechtenstein, så det sker næppe. De mangler den store stjerne Henrikh Mkhitaryan, og uden ham fremstår armenerne ret ordinære, hvilket man så i de to seneste kampe i kvalifikationen. Derfor prøves her en nogenlunde velbetalt udesejr.



Grækenland vinder kampen

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 18:00

