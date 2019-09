Roma - Sassuolo

Begge hold spiller frisk til, og begge hold har indtil videre kun været involveret i chancerige kampe, og af samme grund ligner det da også rigtigt meget mål i denne kamp. Det tilsvarende opgør i sidste sæson endte med fire scoringer og Roma var ekstremt underholdende med hele 3,63 mål per kamp og 15 ud af 19 hjemmekampe over linjen i sidste sæson - og med 3-3 i premieren mod Genoa tyder intet på, at tingene er ændret til denne sæson. Under Roberto De Zerbi har Sassuolo været ret målrige, så mon ikke vi nok skal få mindst tre scoringer hér.

Over 2,5 mål i kampen

Italien Serie A, klokken 18:00

Odds 1,53 er fundet hos Bet365



Hobro - FC København

Det lugter ikke af mange mål i denne kamp. Hobro har en meget defensiv spillestil, og selv om man har flere udmærkede spillere offensivt, skaber man klart færrest chancer af alle i Superligaen. Ovenikøbet er Andreas Bjelland klar igen for FCK, så det er ret svært at se værterne score. Modsat har gæsterne deres at slås med offensivt med både Jonas Wind og Dame N’Doye udenfor, og det var til at få øje på i udekampen i Aalborg. Samtlige Hobros hjemmekampe har været chancefattige, og mere målrige har FCK heller ikke været på fremmed græs.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 16:00

Odds 2,20 er fundet hos Danske Spil



Häcken - AIK

Topopgør i Sverige, hvor hjemmeholdet ligner et godt spil. AIK har vigtige Enock Kofi Adu i karantæne, og han er en afgørende spiller for den kompakte defensiv, man ynder at spille med. Kampen her spilles på kunstgræs, hvilket også bør være en fordel for Häcken. Siden sommerpausen har været flyvende hjemme med eneste pointtab mod Malmö FF, og selv om AIK har været et af de bedste udehold i rækken i denne sæson, er det alligevel svært at se, at kampen skal vurderes næsten lige. Häcken bør kunne udnytte Adus karantæne og snuppe sejren.

Häcken vinder kampen

Sverige Allsvenskan, klokken 15:00

Odds 2,55 er fundet hos Unibet

