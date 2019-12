Crystal Palace-West Ham

Crystal Palace leverede endnu en chancefattig affære, da holdet tabte til Newcastle, og det har været historien om holdet i denne sæson. Tager man kampene mod de formodede top-6-hold ud af ligningen, er 11 ud af 12 kampe endt med maksimalt to mål. Den eneste kamp over linjen var pudsigt nok den omvendte kamp, men her faldt afgørelsen først kort før tid, og mere chancerig var den kamp heller ikke. West Ham er normalt et mere målrigt hold, men de angriber næppe vildt fra start hér, og oveni lever begge hold meget fint med uafgjort.

Under 2,5 mål i kampen

England, Premier League, klokken 16.00

Chelsea-Southampton

Chelsea leverede en fremragende præstation mod Tottenham, men her gælder det en helt anden type kamp, som Chelsea har haft det lidt sværere med. Faktisk har de ikke endnu i denne sæson scoret mere end to mål hjemme på Stamford Bridge i Premier League, og kun to gange har man indfriet dette handicap i sæson. Siden det forsmædelige nederlag til Leicester har Southampton set klart bedre ud og siden da ikke tabt med mere end ét mål, og i Danny Ings har de en af de mest formstærke angribere i rækken overhovedet. Værdi på gæsterne.

Southampton taber med maks. ét mål

England, Premier League, klokken 16.00

Manchester United-Newcastle

Manchester United har nu lukket mål ind i 13 kampe i træk, men i flere af kampene har det været mere tilfældigheder som senest mod Watford på et kæmpedrop og et straffespark – ellers gav man ikke vildt meget væk. De har det normalt svært i disse kampe mod meget defensive hold, og det er lige præcis, hvad de kommer op imod hér. Newcastle spiller normalt ikke specielt åbne kampe, og holdets relativt mange mål på det seneste har mere handlet om en meget høj udnyttelsesprocent, end at de skaber mange chancer. Flot odds på maksimalt to scoringer.

Under 2,5 mål i kampen

England, Premier League, klokken 18.30

