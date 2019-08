Luzern - Espanyol

Der er meget langt fra Young Boys og Basel til de næste hold i Schweiz, og det er da også svært at se, hvordan Luzern skal stoppe Espanyol. Det spanske mandskab satser nemlig på europæisk succes og skulle derfor komme i mere eller mindre stærkeste opstilling, og da man trådte tidligt ind i turneringen, burde det heller ikke knibe med kampformen. Luzern var for deres del ikke specielt overbevisende i deres to kampe mod Klaksvik, mens Espanyol var totalt overlegne i deres kampe mod Stjarnan. Det er svært at se andet end udesejr hér.

Maccabi Tel Aviv - Suduva

Suduva er ikke noget helt dårligt mandskab. I sidste sæson sendte de APOEL Nicosia ud, og i sidste runde gav de Crvena Zvezda to tætte kampe. De er godt nok klart bedst på hjemmebane, men Maccabi Tel Aviv er heller ikke noget skræmmende mandskab. De røg fortjent ud til Cluj i sidste runde, og i sidste sæson var det farvel mod det norske midterhold Sarpsborg, og bedømt ud fra de to holds kampe i sidste runde er det meget svært at se, hvorfor Suduva skal være så undertippet - selv om de høje varmegrader i Tel Aviv er til Maccabis fordel.



Brøndby - Braga

Det er meget sjældent, at man får så højt et odds på mange mål i en Brøndby-kamp, og det giver da heller ikke meget mening hér. Brøndbys spillestil laver man næppe om på, blot fordi det er Europa, og skal man realistisk set videre i turneringen, skal man have et godt resultat i denne kamp. Braga er et teknisk stærkt mandskab, som også spiller ret offensiv fodbold. De snittede 2,74 mål i den hjemlige liga i sidste sæson, og har en masse fart, som godt kan komme til at drille Brøndby, og selv om der er tale om første kamp, er oddset flot på mange mål.



