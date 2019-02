Morten Wieghorst eller Kasper Hjulmand. Skal man tro bookmakerne, er det lige nu og her dilemmaet for Ebbe Sand og den øvrige Brøndby-ledelse i forhold til, hvem der skal afløse Alexander Zorninger som træner i klubben.

Danske Spil tror mest på, at Brøndby kigger i retning af Kasper Hjulmand for at finde afløseren med tanke på, at de blot giver odds 2,40 på den nuværende FC Nordsjælland-træner bliver ny Brøndby-træner, mens Unibet med tre gange pengene tror på, at Brøndby kigger i retning af Morten Wieghorst som den nye Brøndby-træner.

Begge steder har man dog også et godt øje til, at Brøndby vælger at kigge mod udlandet, når den nye træner skal findes. I toppen af Unibets liste finder vi således både svenske Erik Hamrén samt tyske Markus Gisdol, mens Danske Spil slet og ret giver odds 1,95, hvis den næste træner bliver en udlænding.

»Det er nogle solide navne, der præger toppen af favoritfeltet, men hvis vi går lidt længere ned af ad listen, så er det tydeligt, at Brøndbys tyske forbindelser ikke fornægter sig. Ebbe Sand kan jo ringe til sin gamle medspiller fra Schalke 04, Mike Büskens, der var en fin træner i Greuther Fürth. Også Markus Gisdol (Hoffenheim, Schalke og HSV, red.) er pt. ledig - men han venter nok på, at en af Bundesliga-klubberne fyrer,« siger pressechef Per Marxen fra Unibet.