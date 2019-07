Mauretanien - Tunesien

Mauretanien er et af de dårligste hold ved denne slutrunde, og de tabte klart første kamp til Mali, inden man så var ret heldige med at få det ene point mod Angola. Af samme grund er det ret svært at se, hvordan de skal hente point i denne kamp mod Tunesien. Lidt skuffende står tuneserne blot med ét point, men holdet er blandt de bedste på det afrikanske kontinent, hvilket de også viste ved VM sidste år. De skal vinde for at sikre sig adgang til næste runde - kun i teorien er uafgjort nok - og alt andet lige bør Tunesien da også være meget store favoritter.



Tunesien vinder kampen

CAF - African Cup of Nations, klokken 21:00

Oddset 1,60 er fundet hos NordicBet



Haiti - Mexico

Haiti er den store overraskelse ved Gold Cup. I gruppespillet slog de Costa Rica, inden man så sendte Canada ud i kvartifnalen. Det er kulminationen på en lang række gode resultater de senere år for landet, som også inkluderer uafgjort mod Italien. Mexico er selvfølgelig ret klare favoritter, men de kan være mærkede af den hårde kamp mod Costa Rica, hvor man måtte ud i 120 minutters fight før pladsen i semifinalen blev sikret. Haiti har vist sig som stærk enhed, der sjældent taber stort, og derfor må værdien også være på den lille ø-stat mod Mexico.



Haiti taber med maksimalt ét mål

Gold Cup, klokken 04:00 (nat til onsdag)

Oddset 2,15 er fundet hos Unibet (asian +1,5)



Dominic Thiem - Sam Querrey

Dominic Thiem er fantastisk på grus, men udover en stærk serv passer hans spil ikke specielt godt til græs, og det er da heller ikke et underlag, han har leveret alverden af resultater på. Sam Querrey derimod har gjort det glimrende på græsset - han var i semifinalen i Wimbledon for blot to år siden, og med finalen i Eastbourne har han vist, at han nuværende form på græs også er, hvor den skal være. Man skal selvfølgelig have respekt for den klasse, som Dominic Thiem besidder, men det er svært ikke at spille Sam Querrey til så attraktivt et odds.

Sam Querrey vinder kampen

Tennis ATP Wimbledon, klokken 13:30

Oddset 2,25 er fundet hos Bethard