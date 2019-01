LEEDS - DERBY

Der er lagt i kakkelovnen til et hæsblæsende opgør, når Leeds tager imod Derby. Begge mandskaber spiller med høj risiko, og derfor er der også mange mål i deres kampe. Leeds har været hårdt ramt i defensiven, og må stadigvæk se bort fra. Barry Douglas, Gaetano Berardi og Kalvin Phillips. Dog kan Liam Cooper være tilbage, men det er langt fra sikkert. Derby er uden sin vigtige forsvarsspiller Curtis Davies, og må undvære Marcus Olsson, så der må være gode muligheder for de to holds angreb til at komme på måltavlen i aften.

Begge hold scorer i kampen

England - Championship, klokken 20:45

Oddset 1,66 er fundet hos Bet365



AC AJACCIO - BEZIERS

Det er ikke altid, man som hold fungerer bedst på hjemmebane. Det er tilfældet med Ajaccio og Beziers. Gæsterne har hentet 15 af sine 18 point på udebane, selvom man kun har scoret 10 gange, og har da holdt buret rent fire gange som oprykker på udebane. Nu skal man op imod Ajaccio, som ikke imponerer på hjemmebane, hvor det kun er blev til to sejre. Holdet er uden sin vigtige midtbanespiller Riad Nouri. Godt nok sluttede Ajaccio 2018 godt af, og Beziers det modsatte, men det er svært at se, hvorfor Ajaccio skal være så store favoritter.

Beziers får point i kampen

Frankrig - Ligue 2, klokken 20:00

Oddset 1,88 er fundet hos Bet365



AVES - FEIRENSE

Aves viste positive takter i årets første opgør mod Porto, hvor man kun tabte 0-1. Defensiven så solid ud, men manglede stadigvæk en del offensiv kreativitet. Nu skal man op imod Feirense, der normalt står meget dybt på udebane, hvor man overlader initiativet til modstanderne. Derfor scorer man ikke så tit på udebane, og man har da heller ikke scoret i sine tre seneste udekampe. Senest mod Chaves var man heller ikke farlig i en langgaber, der endte 0-0. Det er i forvejen en vigtig bundkamp, så det er svært at se, hvorfor første halvleg skal være åben.

0-0 efter første halvleg

Portugal - Primeira Liga, klokken 20:00

Oddset 2,60 er fundet hos Unibet