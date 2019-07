Ghana - Tunesien

Der har ikke været voldsomt mange mål ved de afrikanske mesterskaber, men så højt et odds på mindst to mål i denne kamp skal næsten prøves. Der har været flere mål i de sene kampe i turneringen, hvor varmegraderne falder til mere humane temperaturer, og i forvejen havde begge hold to ud af tre kampe over denne linje i gruppespillet. Specielt Ghana er et hold med styrken i den offensive del af spillet, og kommer der først et mål, vil det åbne kampen. Alt i alt virker oddset for fristende på blot to mål eller mere i denne 1/8-finale.



Over 1,5 mål i kampen

CAF - African Nations Cup, klokken 21:00

Oddset 1,77 er fundet hos Bethard



Elfsborg - Helsingborg

Fordelen af hjemmebane betyder meget for Elfsborg i og med man spiller på et hurtigt kunstgræsunderlag, og efter seks kampe er man stadig uden nederlag i Borås. Den serie bør man kunen udbygge før denne kamp. Helsingborgs oprykkere har godt nok fået ny energi af, at Henrik Larsson er tilbage i klubben som træner og at man i hans første kamp vandt en flot sejr. Men siden da er holdets to mest scorende spillere forsvundet i form af Rasmus Jönsson og Andri Bjarnason, og uden de to får man det meget svært på kunstgræsunderlaget. Spil 1-tallet.



Elfsborg vinder kampen

Sverige Allsvenskan, klokken 19:00

Oddset 1,90 er fundet hos Bet365



Mali - Elfenbenskysten

Det kan vise sig at være et nummer for dumdristigt at gå efter mål i en kamp i de meget høje temperaturer i Suez, men begge hold har så tilpas meget offensiv kvalitet, at det skal forsøges alligevel. Elfenbenskysten er anført af Wilfried Zaha og formåede trods svære forhold i varmen at score hele fire gange på Namibia i den sidste kamp. Mali har indtil videre scoret i alle deres kampe ved slutrunden, men modsat ikke været så overbevisende defensivt, og det er i hvert fald svært at se dem holde Elfenbenskysten fra at score. Det ligner, at begge hold kan få scoret.



Begge hold scorer i kampen

CAF - African Cup of Nations, klokken 18:00

Oddset 2,50 er fundet hos Bet365

