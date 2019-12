Crystal Palace - Bournemouth

Det lugter ikke af mange mål i denne kamp. Crystal Palace har svært ved at skabe chancer i åbent spil, og derfor er holdets kampe ret målfattige - specielt mod de mindre hold. Den eneste af holdets syv kampe på Selhurst Park over denne mållinje var mod Liverpool, og det var kun en meget sen scoring, der sendte den kamp på tre mål. Bournemouth har sin bedste angriber Joshua King ude med en skade, men til gengæld er både Simon Francis og Philip Billing tilbage, hvilket styrker defensiven. Derfor bør betalingen være flot på maksimalt tre mål.



Under 2,5 mål i kampen

England - Premier League, klokken 20:30

Oddset 1,85 er fundet hos NordicBet



Burnley - Manchester City

Det er ikke til at skjule, at Manchester City ikke rammer topniveauet for tiden, og de har specielt problemer defensivt. Senest lukkede man to mål ind mod Newcastle, og de har lukket mål ind i syv kampe på stribe i alle turneringer. Specielt tabet af Aymeric Laporte gør ondt, og selv om Burnley skuffede mod Crystal Palace, har de overordnet set gjort det fint offensivt. Holdets fysik og to store frontløbere kommer helt sikkert til at volde Manchester City store problemer, og oddset er noget for højt på, at begge hold kommer på tavlen i denne kamp.

Begge hold scorer i kampen

England - Premier League, klokken 21:15

Oddset 2,05 er fundet hos Betfair Sportsbook



Le Havre - Le Mans

Der er ikke mange mål i den næstbedste række i Frankrig, men i dette møde mellem to af de hold, der faktisk spiller offensivt, bør vi have gode chancer for mindst tre mål. Le Havre er det mest scorende hold i rækken, og mod et af bundholdene som hér kan man være sikker på, at de kommer for at angribe. Le Mans har det med afstand dårligste forsvar, og fem af holdets seks seneste udekampe er da også gået over denne mållinje. Oveni mangler gæsterne førstekeeperen og en startende forsvarer, så godkendt betaling på mindst tre scoringer.



Over 2,5 mål i kampen

Frankrig - Ligue 2, klokken 21:00

Oddset 2,10 er fundet hos Unibet



