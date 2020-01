ESBJERG ENERGY - ODENSE BULLDOGS

For Odense Bulldogs gælder det udelukkende om at få sæsonen overstået. De er chanceløse for at komme i slutspillet, og er nu oppe på 17 nederlag i træk i ordinær tid, og man har da også som konsekvens af de dårlige resultater solgt profilen Riley Bourbonnais kort før jul. Derfor er det meget svært at se positivt på deres muligheder før denne kamp. Esbjerg ligger og kæmper om placeringerne efter topholdet Aalborg og kan derfor ikke tage let på denne kamp. Selv om Esbjerg har haft problemer i de indbyrdes opgør, bør de vinde klart som tingene er nu.



Esbjerg vinder med mere end ét mål

Ishockey - Metal Ligaen, klokken 19:00

Oddset 1,53 er fundet hos Bwin



VALLADOLID - LEGANES

Bundopgør i Primera Division, som næppe ender med mange mål. Valladolid er voldsomt ufarlige på det seneste med sølle én scoring i de seneste seks kampe, og selv om det godt nok er en af de på papiret nemmere opgaver, skal man ikke regne med, at de går målamok af den grund. Der er nemlig tale om en uhyre vigtig bundkamp, som ingen af holdene dybest set må tabe, og Leganes på udebane er heller ikke noget underholdende bekendtskab med fire scoringer i otte kampe. Derfor prøves nul eller et mål i kampen til et ganske hæderligt odds.



Under 1,5 mål i kampen

Spanien - La Liga, klokken 19:00

Oddset 2,30 er fundet hos Betfair Sportsbook



JOKERIT - SKA SAINT PETERSBURG

Jokerit indfriede forventningerne i disse spalter forleden og fortsatte den gode stime, som nu er oppe på 10 kampe i træk uden nederlag i ordinær tid, og oveni var Nicklas Jensen tilbage senest, hvilket også er et klart plus. Nu venter der en af de sværere opgave i SK Saint Petersburg, som har et af de bedste hold på papiret i KHL. De spillede dog ikke nogen stor kamp, da de senest tabte i overtid til Cherepovets og for dem handler det primært om at toppe formen til slutspillet. Derfor kan overraskelsen lure hér til en ganske nydelig betaling.



Jokerit vinder kampen

Ishockey - KHL, klokken 17:30

Oddset 2,85 er fundet hos NordicBet



