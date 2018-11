HB Køge - Lyngby

Efter en fremragende start på sæsonen, er HB Køge gået helt i stå, og de kan også få det svært defensivt i denne kamp. Jean Claude Bozga og Marian Huja er nemlig begge i karantæne, og dermed er det startende centerforsvar fra den sidste kamp i Roskilde ikke med i dag. Modsat kan man stadig komme stærkt offensivt og skaber normalt mange chancer i kampene. Lyngby er også svækket af karantæner. De er uden Lasse Petry og Martin Ørnskov, og det svækker også dem mest defensivt. Med andre ord er der gode chancer for mindst tre mål hér.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark NordicBet Liga, kl. 13:45

Odds 1,72 hos Danske Spil

Herunder kan du høre seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' og husk, at du også kan abonnere på den i iTunes lige HER

Ungarn - Finland



Finland er rykket op i B-gruppen efter en meget hård kamp for tre dage siden i Athen. Det er indbyrdes først, og derfor kan grækerne ikke overhale dem. Det blev fejret behørigt efter 0-1 nederlaget i Athen, og derfor er kampen mod Ungarn ligegyldig for dem. Alene det gør spillet interessant, for man kan sagtens forestille sig, at flere af de normale reserver så spiller kampen i aften. Der er derfor meget klar forskel på motivation, da Ungarn spiller for at blive oppe, plus Ungarn ikke har rejst og brugt ret mange kræfter på deres rutinesejr over Estland.

Ungarn vinder kampen

UEFA Nations League, kl. 20:45

Odds 2,20 hos Danske Spil

Albacete - Lugo



Det virker som et ganske pænt betalt kryds i denne kamp. Albacete har med et af de mindre budgetter i rækken gjort det godt, men det er ikke fordi, at de sådan lige kører alle modstandere over, og fire af de første seks kampe på eget græs er da også endt uafgjort. Her møder de et Lugo-hold, hvis mål igen er overlevelse i rækken. De er ikke noget spektakulært hold, men kommer til Albacete med et stærk defensiv og for at hente ét point. Deres udekampe har været målfattige og halvdelen af dem endt uden vinder, og derfor virker odds på uafgjort pænt.

Kampen ender uafgjort

Spanien Segunda Division, KLOKKEN 18:00

Odds 3,45 hos Danske Spil