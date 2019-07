Legia Warszawa - College Europa

Meget overraskende fik College Europa uafgjort 0-0 med fra den første kamp, men det åbner så op for et glimrende spil på, at de ikke får scoret i returkampen. Legia Warszawa er nødt til at være mere påpasselige defensivt end man normalt ville være mod et hold fra Gibraltar og selv i den første kamp hjemme på kunstgræsset, kom College Europa ikke frem til én eneste nævneværdig chance, men havde kun relativt ufarlige afslutninger fra distancen at byde på. Alt andet lige virker oddset noget i overkanten på, at gæsterne ikke får scoret.

College Europa scorer ikke i kampen

UEFA - Europa League-Kvalifikation, klokken 21:00

Oddset 1,57 er fundet hos CashPoint



Rigas Futbola Skola - Olimpija Ljubljana

Rigas stod for en af de store overraskelser i første kamp ved at vinde i Slovenien, men det var en lettere absurd sejr, for Olimpija var klart bedst i alle faser af spiller udover lige den vigtigste, for Rigas scorede nærmest hver gang de var tæt på slovernes mål. Det bør alt andet lige give et godt spil på gæsterne. Olimpija skal op og vinde for at gå videre, mens Rigas blot skal ud og forsvare et resultat hjem, og selv hvis de kommer bagud, skal de stadig ingenting, da de også er videre med resultater som 0-1 eller 1-2. Derfor glimrende værdi på Olimpija Ljubljana.

Olimpija Ljubljana vinder kampen

UEFA - Europa League-kvalifikation, klokken 18:00

Oddset 1,81 er fundet hos Unibet



Levski Sofia - Ruzomberok

Levski Sofia havde marginalerne med sig i en ellers meget lige kamp i Slovakiet, og derfor venter der Ruzomberok lidt af en opgave, hvis de skal videre. Helt umuligt er det dog ikke, for i sidste sæson vandt man ude over Brann efter nederlag i den første kamp, inden man fik to knebne nederlag til Everton. Levski Sofia skal primært her skaffe et resultat, som kan sende dem videre, og det tæller derfor i dette spils retning, at værterne intet skal satse ved uafgjort eller for den sags skyld, hvis man kommer bagud med et mål. X2 skal være fint.

Ruzomberok taber ikke kampen

UEFA - Europa League-Kvalifikation, klokken 18:30

Oddset 2,10 er fundet hos Danske Spil NordicBet