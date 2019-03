FC Porto - AS Roma

Der bør ligge mange mål og vente i denne kamp. Porto har forsvaret dårligt i nærmest hele Champions League-turneringen, hvor man trods en nem pulje, har givet masser af chancer væk. Nu er man så tvunget frem efter nederlaget i den første kamp, og det bør Roma alt andet lige kunne udnytte til mindst en scoring. Romerne har dog langt fra selv været dirkefri defensivt, og kommer de først bagud, er det dem, der skal op og jagte. Oveni får Porto topscorer Moussa Marega med igen, så selv om Roma mangler Cengiz Ünder, ligner det mange mål.

Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,75 er fundet hos Betfair Sportsbook



Shanghai SIPG - KAWASAKI FRONTALE

De kinesiske mestre Shanghai SIPG indleder årets færd i Champions League mod de japanske ditto fra Kawasaki Frontale og det er svært at se, hvorfor værterne ikke skal være større favoritter. De var også i pulje sammen sidste år, hvor SIPG vandt puljen og Frontale blev sidst, og selv om det er et minus, at kineserne har solgt profilen Wu Lei, er de stadig et klassehold, som specielt hjemme er stærke. Kawasaki har ikke set specielt stærke ud i de første par ligakampe, som da også er endt uafgjort, og oddset på sejr til Shanghai SIPG er overraskende højt.

Shanghai SIPG vinder kampen

AFC - Champions League, klokken 12:30

Oddset 2,15 er fundet hos Bwin



Paris Saint-Germain - Manchester United

Det lugter ikke af mange mål i denne returkamp. PSG er stadig uden Neymar og Edinson Cavani og deres primært opgave handler ikke om at vinde denne kamp, men om at gå videre, så de skal som sådan ikke ud og satse fra start. Manchester United har alt at vinde, men de er voldsomt hårdt ramt offensivt med karantæne til Paul Pogba og skader til blandt andre Jesse Lingard, Anthony Martial og Ander Herrera. Godt nok er også Nemanja Matic ude, men gæsterne kommer næppe ud i en hovedløs offensiv i denne kamp. Flot odds på få scoringer.

Under 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 2,33 er fundet hos NordicBet