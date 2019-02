Årets nok største bad beat kom i går, da »under 4,5 mål« røg af i Newport mod Manchester City trods 0-2 med ét minut tilbage af den ordinære spilletid. Forhåbentlig kommer der ikke lignende varianter i dag, hvor følgende tre spil er på menuen.



Frankfurt - Mönchengladbach

Frankfurt er normalt ret offensive på eget græs, og i denne sæson er det kun mod Bayern München, at man ikke har fået scoret. Modsat lukker man ikke specielt godt af, og begge hold har således scoret i otte af de første 10 hjemmekampe i sæsonen. Her gælder det et Mönchengladbach-hold, som skuffede stort i sidste uge mod Hertha Berlin. De er normalt et hæderligt hold defensivt, men spørgsmålet er, om de kan holde stand mod Frankfurt, og modsat skal de nok selv få chancer den anden vej. Det virker ret oplagt, at begge hold får scoret hér.

Begge hold scorer i kampen

Tyskland 1. Bundesliga, klokken 15:30

Odds 1,53 er fundet hos Bethard



Inter - Sampdoria

Inter ligger stadig nummer tre i tabellen, men holdets offensiv fungerer slet ikke for tiden med blot ét mål i de seneste fire kampe, og i de foregående 13 kampe i alle turneringer er det kun i pokalen mod Benevento, at man har spillet en kamp over denne mållinje. Sampdoria har været relativt målrige på det seneste, men mon ikke de trods alt kommer defensivt ud til denne kamp, og holdets offensiv imponerede i hvert fald ikke i sidste uges kamp mod Frosinone. Oveni har Inter tvivl om topscorer Mauro Icardi, så det lugter ikke af mange mål i Milano.

Under 2,5 mål i kampen

Italien Serie A, klokken 18:00

Odds 2,05 er fundet hos NordicBet



OB - Vejle

Vejle fik en glimrende start på foråret med sejren over Sønderjyske, hvor man var mere kyniske end tidligere set og offensivt var styrket af tilgangen af Kjartan Finnbogason. Eneste minus var, at målmand Pavol Bajza igen viste svagheder, men holder han niveau, skal Vejle være godt på vej mod overraskelsen. OB imponerede ikke i premieren, selv om det var ude mod FCK og her kommer så oveni, at værterne har Janus Drachmann i karantæne, hvilket er et klart tab. Modsat har Vejle fået topscorer Allan Sousa med igen, så man har et ekstra kort offensivt. Spil X2.

Vejle får point i kampen

Danmark Superliga, klokken 14:00

Odds 2,38 er fundet hos Unibet

Ændringer i de angivne odds kan forekomme