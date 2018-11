FC Nordsjælland - OB

Efter en elendig start på sæsonen resultatmæssigt, har OB i den grad fået rettet op på tingene. Med blot ét nederlag i de seneste 11 kampe fremstår de som de bedste hold nu og her af holdene uden for top to, og det er i hvert fald svært at se, hvorfor de skal være specielt undertippede i Farum. Godt nok er FC Nordsjælland normalt stærke på kunstgræsset, men de har ikke set overbevisende ud i deres seneste kampe, og oveni har de både Ulrik Yttergård Jenssen og Andreas Skovgaard i karantæne, mens Mads Mini Pedersen næppe spiller. Gå efter X2.

OB får point i kampen

Danmark Superliga, klokken 14:00

Odds 1,55 er fundet hos Bet365



Lazio - Milan

Milan har indtil videre haft en godkendt sæson. Men man bemærker, at de har tabt samtlige tre kampe til holdene fra top fire, og hvad værre er, så har man en alenlang skadesliste til dette opgør. Ude er Mateo Musacchio, Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura og Alessio Romagnoli af de sikre startere, mens Hakan Calhanoglu er meget tvivlsom og topscorer Gonzalo Higuain står over med karantæne. Lazio forventes at komme i stærkeste opstilling, og så er det svært at se, hvordan det voldsomt svækkede Milan-hold skal være i stand til at hente point i Rom.

Lazio vinder kampen

Italien Serie A, klokken 18:00

Odds 1,87 er fundet hos Bethard



Vendsyssel - Esbjerg

Selvfølgelig skal man have respekt for Esbjergs resultater, men de har bestemt heller ikke været uheldige, og måske var det boblen, der bristede med Jeppe Højbjergs drop i overtiden mod OB. Vendsyssel kommer nærmest i hver eneste hjemmekamp med et stærkt udtryk, og de får Sander Fischer tilbage fra karantæne, hvilket styrker defensiven. Offensivt har de nogle hurtige spillere, som godt kan drille Esbjerg, hvilket de også viste i den omvendte kamp, hvor Vendsyssel vandt. Ud fra ren styrkevurdering skal der i hvert fald være fin værdi på 1-tallet.

Vendsyssel vinder kampen

Danmark Superliga, klokken 13:45

Odds 3,00 er fundet hos Danske Spil

Ændringer i de angivne odds kan forekomme