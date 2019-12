Rosenborg - Ranheim

Det er meget svært at se, hvordan denne kamp ikke skal ende med mange mål. Ranheim skal vinde for at have en chance for at blive oppe, så fra et punkt af er de i hvert fald nødt til at satse alt på sejr. De skabte masser af chancer mod Lillestrøm senest og kunne sagtens have scoret mere end to gange, og de møder et Rosenborg-hold, der også skal satse alt, hvis de skal have medalje og nå med i Europa i næste sæson. I det spil tæller kun sejren, og i forvejen har Rosenborg været meget målrige i de seneste seks kampe. Svært at se andet end målfest.

Over 2,5 mål i kampen

Norge Tippeligaen, klokken 18:00

Odds 1,45 er fundet hos Bwin



Horsens - OB

Horsens har været stærke i kampene mod konkurrenterne i bunden og tilsvarende dårlige, når man har mødt topholdene. Otte ud af ni kampe mod top otte-holdene har man indtil videre tabt i denne sæson, og man kan også nemt få det svært hér. Dels har Jakob Michelsen det indbyrdes overtag, når han står over for Bo Henriksen, dels er OB som klub uden nederlag i otte kampe i træk mod Horsens og endelig har værterne Alexander Ludwig i karantæne, hvilket er et klart tab. Selv om OB har tvivl om Jeppe Tverskov, bør de hente tre point i Horsens.

OB vinder kampen

Danmark Superliga, klokken 14:00

Odds 2,10 er fundet hos NordicBet



Lillestrøm - Sarpsborg

Meget afgørende kamp for begge hold i forhold til at undgå nedrykning. Sarpsborg er reddet med uafgjort, så de bør komme til denne kamp med et defensivt udgangspunkt. Lillestrøm kan rykke ud med uafgjort, men det kræver, at holdene under dem vinder. Derfor kan de være tvunget til at satse på et tidspunkt i kampen, men det bliver næppe fra start af. I forvejen er det to af de mindst scorende hold i Tippeligaen, som her mødes, og derfor er det svært at se, hvorfor betalingen skal være så fin på, at vi får til pause uden mål i kampen.

0-0 efter første halvleg

Norge Tippeligaen, klokken 18:00

Odds 2,88 er fundet hos Betfair Sportsbook

