Tarup-Paarup - Kolding IF

Kolding IF har divisionens stærkeste hold sammen med Skive, og de kørte da også bundholdet Kjellerup over i premieren. Nu skal de så møde oprykkerne Tarup-Pårup, og det er svært at se, at de ikke skal være større favoritter. Godt nok fik de fynske oprykkere point i Brabrand i premieren, men det var af den lidt heldige slags, og Kolding IF er også et niveau over Brabrand. Oveni spilles den ikke på Tarup-Pårups normale hjemmebane, men derimod på kunstgræs, hvilket alt andet lige også skal være en fordel for gæsterne. Ligner en ret klar udesejr.

Kolding IF vinder kampen

Danmark - 2. Division pulje 1, klokken 13:00

Burnley - Leicester

Bedømt ud fra de første par kampe under Brendan Rodgers, kommer Leicester fremadrettet til at presse højere end under Claude Puel, og man kan i hvert fald konstatere, at samtlige tre kampe siden fyringen af franskmanden er endt med mindst tre scoringer. Burnley kommer normalt med masser af energi i hjemmekampene og er stærke på dødbolde, og kampene på Turf Moor er også ret målrige med over tre mål i snit per kamp. Måske Burnley kommer mere forsigtigt ud nu hvor de er tæt på nedrykning, men odds er stadig flot på mange mål.

Over 2,5 mål i kampen

England - Premier League, klokken 16:00

Slagelse - B 93

B 93 skuffede i premieren i en vindblæst affære mod Hillerød, og fulgte op på holdets mange dårlige præstationer på Østerbro. Holdet har det bedst med at kunne spille lidt mere afventende og satse på den fart, man har i holdet - en fart, der ikke er blevet mindre med tilgangen af Quincy Antipas. Slagelse kommer med masser af fysik, men de har problemer med at forsvare mod fart, og derfor ligger kampen ret godt til B 93. Oveni var Slagelse uden flere normale startere i premieren og kan være det igen. Værd at tage chancen på udesejren hér.

B 93 vinder kampen

Danmark - 2. Division pulje 2, klokken 15:00

