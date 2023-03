Lyt til artiklen

Når en person er heldig, lyder et klassisk ordsprog, at 'sol, måne og stjerner' stod rigtigt.

Men i Frederik Tidemand Poulsens tilfælde må man nok nærmere sige, at hele galaksen søndag stod i det helt rette vatter.

Her formåede den 20-årige randrusianer nemlig at forvandle ti kroner til mere end en kvart million på kun tre fodboldkampe.

Frederik var netop vågnet søndag morgen, da han kiggede på dagens fodboldkampe og vurderede, om der var nogen af dem, der skulle kastes lidt penge efter.

Føler du en afhængighed af spil for penge, eller mener du generelt, at du har et problematisk forhold til betting? Så kan søge gratis hjælp hos Center for Ludomani på telefonnummer 70 11 18 10.

Hver weekend finder Frederik nemlig tre væddemål, som han sætter 100 kroner på, og oftest samler han dem også i en såkaldt 'triple'.

Denne gang faldt valget på tre væddemål, hvor en særlig spiller skulle score på en særlig måde.

Først skulle Arsenals forsvarspiller Gabriel scorer på hovedstød, da det engelske tophold søndag eftermiddag mødte Fulham. Den gav odds 19.

Herefter bettede Frederik på, at FC Københavns midterforsvar Denis Vavro i kampen mod AC Horsens skulle score et mål uden for feltet. Her fik den 20-årige mand pengene 34 gange igen.

Og til sidst rettede han så blikket mod den franske midtbanespiller hos Juventus – Adrien Rabiot. Her satsede Frederik igen på et hovedstødsmål i Juventus' kamp mod Sampdoria søndag aften, og denne gang var oddset helt oppe på 51.

De tal ganget med hinanden giver 32,946, og det er altså det samlede odds, som Frederik fik ved at kombinere alle tre væddemål.

Her ses den oddskupon, som 20-årige Frederik Tidemand Poulsen søndag morgen placerede. Vis mere Her ses den oddskupon, som 20-årige Frederik Tidemand Poulsen søndag morgen placerede.

Randrusianeren satsede ti kroner på kombinationen, og så satte han sig ellers foran flimmerkassen, hvor den første kamp gik i gang klokken 15.

»Jeg så Arsenal-kampen og blev da glad, da Gabriel så scorede på et hovedstød. Jeg havde jo smidt 100 kroner på de tre singler, så her havde jeg vundet 1.900 kroner. Men jeg tænkte ikke så meget på triplen her,« fortæller Frederik.

Én time efter gik FC København-kampen i gang, og i anden halvleg tog Denis Vavro chancen med et langskud, som fandt vej til netmaskerne.

Og så var der altså kun Adrien Rabiot tilbage.

Juventus-kampen gik i gang klokken 20.45, og den havde Frederik aftalt at se med to kammerater, der var blevet informeret om deres vens potentielle kæmpegevinst.

Vennerne var dog forsinket, da de skulle en tur i solarie først, men da der var spillet 26 minutter af kampen, kunne Frederik pludselig høre nogle voldsomme skrig ude foran det hus, som han bor med sin far i.

»Mine venner var netop ankommet, og de kunne så åbenbart se, at Rabiot havde scoret på hovedstød. Jeg så den på et stream, der var lidt forsinket, men da målet kom, gik jeg helt amok. Jeg råbte og skreg, at det ikke kunne være rigtigt,« fortæller Frederik, der arbejder som flyttemand.

Frederik Tidemand Poulsen. Vis mere Frederik Tidemand Poulsen.

Men det kunne det altså, og allerede nu har han fået udbetalt alle pengene bortset fra 2.500 kroner, som får lov at stå derinde.

»De skal ikke allesammen spilles næste weekend, for jeg vil blive ved med at spille små beløb en gang imellem. Jeg har altid oddset for sjov, og det vil ikke ændre sig her,« siger Frederik.

Allerede mandag morgen landede de første 250.000 kroner på Frederiks konto, og derfor har han allerede nu besluttet, hvad en lille sjat af pengene skal bruges til.

»Mine venner skal have en god bytur, og så tænker jeg også, at der skal falde lidt lækker morgenmad af til kollegaerne,« siger han.