Chateauroux - Paris FC

To hold med gevaldige scoringsproblemer tørner sammen i et bundopgør, og det er da også svært at se, hvordan det skal ende i en målfest. Chateauroux har blot scoret tre gange i 10 kampe, og i holdets første fire hjemmekampe har der tilsammen været fire mål. Paris FC har scoret én gang mere end værterne i de første 10 kampe, og på udebane er man gået over denne mållinje mod topholdene Lorient og Lens, mens det er mere målfattigt mod de mindre hold. Oveni har Paris topscorer Romain Armand i karantæne - han har lavet tre af holdets fire mål.



Under 2,5 mål i kampen

Frankrig - Ligue 2, klokken 20:00

Oddset 1,42 er fundet hos Bwin



Avranches - Toulon

Toulon har haft det svært siden oprykningen. De er endnu uden sejre i denne sæson efter 10 kampe, og selv om holdets kampe har været tætte, kostede det alligevel træner Fabien Pujo jobbet. Den midlertidige afløser Luigi Alfano får en meget svær start i og med, at Toulon er hårdt ramt af karantæner til denne kamp. Stamspillerne Morgan Guilavogui, Adama Soumaré and Idriss Ech-Chergui så alle rødt senest og har derfor karantæne hér, og derfor er det svært at se, hvorfor topholdet Avranches - trods scoringsproblemer - ikke skal være større favoritter.



Avranches vinder kampen

Frankrig - National 1, klokken 18:00

Oddset 2,10 er fundet hos Bwin



Cardiff - Sheffield Wednesday

Cardiff er et af de hold, for hvem hjemmebanen betyder en hel del - i hvert fald har man været meget stærke hjemme med fire sejre og en uafgjort mod nedrykkerne fra Fulham som det fine resultat. Man har tvivl om stamspilleren Joe Ralls, men ellers er det samme hold, som har spillet hele sæsonen. Sheffield Wednesday har fået en fin start på sæsonen, men billedet snyder. De har kun mødt to hold fra den bedste halvdel af tabellen, og det er begge kampe, som de har tabt. Derfor bør Cardiff være større favoritter, end tilfældet er i denne kamp.



Cardiff vinder kampen

England - The Championship, klokken 20:45

Oddset 2,25 er fundet hos Unibet



Hør seneste udgave af B.T.s podcast Bettingklubben her