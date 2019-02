Japan - Qatar

Finaletid ved de asiatiske mesterskaber, og det bliver næppe nogen målrig kamp. Japan har i knockout-fasen spillet med meget lav risiko og det bliver givetvis også opskriften i denne kamp. Qatar har spillemæssigt gjort det godt i hele turneringen, men det er første finale for det lille land og det vil givetvis også betyde, at de næppe kommer buldrende fra start. Et tidligt mål kan åbne kampen, men historisk set er der heller ikke mange mål i finalerne - kun to af de første 12 finaler er endt med mere end to mål. Derfor bør det alt andet lige ende med få mål hér.

Under 2,5 mål i kampen

Asian Cup, klokken 15:00

Oddset 1,52 er fundet hos Unibet





Roda - Almere City

Roda har set stærke ud i forårets første tre kampe, hvor specielt offensiven har gjort det godt med 11 mål i de tre kampe, og eneste pointtab var ude mod topholdet Sparta. Hjemme har de vundet fem af de seneste seks kampe og kommer her i stærkeste opstilling. Almere City er inde i en elendig periode. De er nu oppe på seks nederlag i træk og playoff om oprykning er efterhånden et stykke væk. Præstationerne har heller ikke været gode, og på fremmed græs har man kun hentet ét point i de seneste fem kampe. Roda bør være større favoritter hér.

Roda vinder kampen

Holland - Eerste Divisie, klokken 20:00

Oddset 1,95 er fundet hos Bethard





Lille - Nice

Nice har godt nok mistet Mario Balotelli, men som han har spillet og ageret i denne sæson, så kan det kun være en styrkelse af holdet. Sølle ét nederlag har man fået i de 12 seneste kampe og de kommer til Lille i stærkeste opstilling. Netop Lille har været en af sæsonens positive overraskelser i den franske liga, men de har det bedst mod hold, der gerne vil have bolden. Nice kommer med et defensivt udgangspunkt, hvilket passer Lille knap så godt, og værterne har også kun vundet én af de seneste fem hjemmekampe og har tvivl om Zeki Celik.

Nice får point i kampen

Frankrig - Ligue 1, klokken 20:45

Oddset 2,05 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)