Chelsea - Watford

For Chelsea kommer denne kamp en smule ubelejligt i og med den kommer mellem de to kampe mod Frankfurt, men modsat kan de heller ikke tillade sig at nedprioritere den, da de skal sikre deltagelse i næste års Champions League. Sikkert er det, at man må undvære Antonio Rüdiger og Callum Hudson-Odoi. Watford kan have fokus på FA Cup-finalen, men det vil alligevel overraske, hvis de ikke kommer med et stærkt hold og en determineret indsats mod lokalrivalerne. Oveni taber Watford sjældent stort, så glimrende værdi i et spil på gæsterne.

Watford taber med maksimalt ét mål

England Premier League, klokken 15:00

Odds 1,81 er fundet hos NordicBet (asian +1,5)



Brentford - Preston

Man skal passe på med at spille store favoritter i kampe uden den store betydning, men Brentford kan være undtagelsen. Værterne har været stærke hjemme i stort set hele sæsonen, og selv om de mangler Said Benrahma, David Bentley og Yoann Barbet, har de stadig et ganske fint hold og man må gå ud fra, at de gerne vil slutte godt af foran egne fans. Preston har en meget lang skadesliste og har været dårlige længe med fem nederlag i de seneste syv kampe og kun sejr over bundproppen Ipswich. Derfor bør Brentford snuppe alle tre point.

Brentford vinder kampen

England Championship, klokken 13:30

Odds 1,92 er fundet hos NordicBet



Willem II - Ajax

Pokalfinale i Rotterdam, hvor spørgsmålet er, hvor meget Ajax satser på denne kamp. Normalt er en pokalfinale meget stort, men semifinalerne i Champions League er i sagens natur markant større, og det kan godt betyde, at flere profiler hviles i denne kamp. Willem II kan løbe på banen med alt at vinde, og de har faktisk leveret et ganske fint forår, hvor man i de seneste otte runder kun har tabt til PSV og netop Ajax. Det kan sagtens være, at Ajax bare er for stærke, men under de givne omstændigheder, bør værdien være på Willem II.

Willem II taber med maksimalt ét mål

Holland Pokalfinale, klokken 18:00

Odds 2,23 er fundet hos Unibet (asian +1,5)

