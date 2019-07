AIK - Elfsborg



Det ville være synd at påstå, at der er mange mål i AIKs kampe, og dette ser ikke ud til at være en undtagelse. Topholdet led et uventet nederlag i Europa League-kvalifikationen til Ararat-Armenia, og derfor må man forvente at AIK har fokus på returmødet. Det åbne op for en del rokeringer i startopstilling, hvor det ventes at et par startere bliver sparet. Elfsborg har ikke fundet formen efter den korte sommerpause, og var tæt på at tabe til Helsingborg i sidste runde. Holdet er uden sin bedste angriber Pawel Cibicki, og har det svært offensivt i forvejen.

Sverige Allsvenskan, kl. 16:00

Under 2,5 mål i kampen

Odds 1,58 hos NordicBet

Falkenberg - IFK Göteborg



Det går virkelig ikke godt for Falkenberg, hvor man i skrivende stund er placeret under nedrykningsstregen. Holdet kan slet ikke få spillet til at hænge sammen, og blev seneste ydmyget med 6-2 mod Hammarby. Derudover må man undvære Mahmut Ozen til kampen, og han vil blive savnet i forsvaret. IFK Göteborg har gang med en fremragende sæson efter nogle magre år. Holdet har været frem på udebane, hvor man i sine seneste fire kampe har scoret mindst to mål og vundet tre af dem. Holdet spiller med stor selvtillid og bør være større favoritter her.

Sverige Allsvenskan, kl.16:00

IFK Göteborg vinder kampen

Odds 2,00 hos NordicBet

Spartak Moskva - PFC Sochi



Der er mening med galskaben med dette spil selvom de to hold mødtes i en træningskamp i juni, hvor Spartak Moskva vandt med 7-1. Men Spartak Moskva måtte i pausen sige farvel til sine to seneste sæsonens topscorer Ze Luis, og har også haft mange problemer internt i klubben. Holdet havde svært ved at score mål i sidste sæson, og kommer til at mangle sin tidligere topscorer. Sochi er oprykker, men var rigtig stærke på udebane i den næstbedste række, og har hentet fornuftigt ind i pausen til forsvaret. Det ligner ikke en målfest, og prisen er ganske fin her.

Rusland, Premier League, kl.18:00

Under 2,5 mål i kampen

Odds 2,03 hos NordicBet