Arsenal - Fulham

England Premier League, klokken 16:00

Over 2,5 mål i kampen



Det er godt nok svært at se, hvordan der ikke kan falde mange mål i denne kamp. Arsenals defensiv er horribel for tiden, hvor man lukker et hav af mål ind. Farten er mangelfuld i defensiven, og det kan koste mod et Fulham-angreb der har et solidt omstillingsspil. I den anden ende er Arsenal potente, og man har da også nettet 42 gange denne sæson, og da Fulhams defensiv ikke ligefrem stråler på udebane, så bør de komme til en del chancer. Det er naturligvis ikke den vildeste betaling, men der er stadigvæk lidt værdi på dette væddemål.



Odds 1,47 hos Bet365

Everton - Leicester

England Premier League, klokken 13:30

Leicester taber ikke kampen

Det gik ikke så godt for Leicester, da de hjemme tabte til Cardiff i weekenden. Men nu skal man spille en kamp, der passer dem bedre. Everton vil højst sandsynligt være mest på bolden, og det passer Leicester glimrende, så man kan spille på sine hurtige omstillinger. Derudover giver Everton mere plads til sine modstandere, og det burde Leicester udnytte til sin fordel. Everton ikke i topform for tiden, hvor det er blevet til én sejr i sine seneste syv kampe, og har ikke vundet sine tre seneste hjemmekampe. Det er en pæn pris på, at Leicester får point.

Odds 1,85 hos Bet365

Cardiff - Tottenham

England Premier League, klokken 18:30

Under 2,5 mål i kampen

Det kan virke mærkeligt at anbefale få mål i dette opgør, men der er mening med galskaben. Cardiff vil givetvis stå dybt i dette opgør og spille på omstillinger samt dødbolde, og det var en taktisk, som virkede i weekenden mod Leicester. Tottenham leverede en svag anden halvleg mod Wolverhampton, hvor man manglede intensitet i angrebet, og så meget trætte ud. Harry Kane havde slet ikke en boldberøring i Wolverhamptons straffesparksfelt, og vælger Pochettino at spare spillere her, så bør det blive en mere ustabil kamp med forholdsvis få chancer.

Odds 2,30 hos Betfair Sportsbook