GETAFE - REAL MADRID

Getafe har gjort det fremragende i denne sæson, og kan de få noget med fra lokalopgøret mod Real Madrid, begynder det for alvor at ligne Champions League. De er en hårdtarbejdende enhed med styrken i det defensive, og derfor passer det dem fint at overlade initiativet til Real Madrid og spille på omstillinger. Et minus for spillet er det, at Getafe har den stærke forsvarer Djene Dakonam i karantæne, men modsat mangler Real Madrid også Sergio Ramos, og man har ikke imponeret voldsomt i de seneste par udekampe. Prøv derfor et spil på 1X.

Getafe får point i kampen

Spanien - La Liga, klokken 21:30

Oddset 1,98 er fundet hos NordicBet (asian +0,5)

DJURGÅRDENS IF - IFK NORRKÖPING

Norrköping fik sæsonens første sejr mod Falkenberg, men sejren blev dyrkøbt. Holdets suveræne topscorer Jordan Larsson så rødt i den kamp og er derfor ikke med her på grund af karantæne, mens hans angrebsmakker Christoffer Nyman udgik skadet i kampen og han bliver ikke klar til denne kamp. Djurgården har indtil videre været en positiv overraskelse og fører da også rækken, og selv om de har været ramt af sygdom i truppen, forventes man at komme med samme hold, som vandt over Häcken senest. Derfor fin værdi på spil på 1-tallet.

Djurgården vinder kampen

Sverige - Allsvenskan, klokken 18:45

Oddset 2,09 er fundet hos NordicBet

WILLEM II - PSV EINDHOVEN

PSV kæmper en hård kamp med Ajax om det hollandske guld, men denne kamp kan nemt blive en alvorlig udfordring. PSV har nemlig ikke gjort det specielt godt på fremmed græs i det nye år, hvor det blot er blevet til én sejr i seks forsøg og det mod bundholdet Excelsior. Willem II spiller for europæisk deltagelse, og selv om det er et minus for værterne, at de har Diego Palacios i karantæne samt førstekeeper Timon Wellenreuther udenfor, men selv uden de to bør man kunne præstere fint mod et PSV-hold, som i snart lang tid ikke har ramt det vanligt høje niveau.

Willem II får point i kampen

Holland - Æresdivisionen, klokken 20:45

Oddset 2,80 er fundet hos Bet365