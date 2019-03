AL WAHDA - AL ITTIHAD

Der var masser af chancer i de to holds første kamp i gruppespillet, og det ligner da også en ny målfest hér. Godt nok fik Al Wahda ikke scoret i deres kamp, men de vadede i chancer og det var misvisende, at de gik fra den kamp uden at score, mens man så viste tvivlsomt forsvarsspil i den anden ende. Al Ittihad kørte Al Rayyan af klædet og kunne godt have scoret mere end de fem mål, det blev til. Man kommer måske med en mere defensiv tilgang på udebane, men det ligner stadig en målfest mellem to hold med et fint angreb og et elendigt forsvar.

Over 2,5 mål i kampen

AFC - Champions League, klokken 16:00

Oddset 1,74 er fundet hos Bethard

ST. MIRREN - KILMARNOCK

St. Mirren ligger stadig sidst i den bedste skotske række, men der har dog været fremgang at spore i de seneste uger med tre kampe i træk uden nederlag, og der skal være gode chancer for at udbygge den serie her. Kilmarnock er gået helt i stå efter man ellers længe blandede sig i toppen og er nu oppe på seks kampe i træk uden sejr. Vigtige Youssuf Mulumbu skulle stadig være udenfor med en skade, ligesom et par andre profiler heller ikke ventes klar. Oven i har Kilmarnock ikke scoret i over 300 minutter, så oddset synes pænt på, at værterne får point.

St. Mirren får point i kampen

Skotland - Premier League, klokken 20:45

Oddset 2,00 er fundet hos Bet365

FORTUNA DÜSSELDORF - EINTRACHT FRANKFURT

Fortuna Düsseldorf har gang i en glimrende sæson, og kronede den i sidste uge ved at vinde en storsejr ude over Schalke 04. Det har været lidt enten eller for dem på hjemmebane, men de bør her kunne komme i tæt på stærkeste opstilling. Frankfurt er nemlig inde i et hårdt program for tiden, da man også er med i Europa League, hvor returkampen ude mod Inter helt sikkert har stor prioritet. Oven i er profilen Ante Rebic udenfor med en skade, og måske man sparer flere folk her på grund af det europæiske program. Oddset virker flot på 1-tallet hér.

Fortuna Düsseldorf vinder kampen

Tyskland - 1.Bundesliga, klokken 20:30

Oddset 2,75 er fundet hos Bethard