SOUTHAMPTON - BOURNEMOUTH

Offensiven har ikke været ligeså hæsblæsende i Southampton, som man kunne forvente, men lige imod Bournemouth burde de kunne levere varen foran målet. Bournemouth har i Premier League-sammenhæng kun holdt buret rent to gange i holdets seneste 16 udebanekampe. Omvendt er hjemmeholdets defensiv i den grad til at tale med, og det normalt offensivt indstillede Bournemouth-mandskab burde kunne score her. De spillede 3-3 senest tilbage i april, og de to spillestile passer godt til en underholdende dyst mellem de to hold.



Begge hold scorer i kampen

England - Premier League, klokken 21:00

Oddset 1,62 er fundet hos Danske Spil



HVIDOVRE IF - HB KØGE

Det er svært at se denne kamp udvikle sig målfattigt. Der er fart over feltet på de to mandskaber, hvilket også kan se på holdenes resultater. HB Køge kan nærmest ikke holde buret rent om det så gælder deres liv, og Hvidovres glimrende omstillingsspil bør gøre ondt på gæsterne. Omvendt er Hvidovres forsvar ikke fantastisk for tiden. Efter en stabil periode leverede man to sløje kampe, hvor man gav alt for meget plads væk til modstanderne. Det må HB Køge kunne udnytte til egen fordel, så gå efter en yderst underholde kamp i den københavnske forstad.

Over 2,5 mål + begge hold scorer i kampen

Danmark - NordicBet Liga, klokken 18:30

Oddset 1,90 er fundet hos Bet365



OB - AGF

OB kom tilbage på sporet med en sikker 3-0-sejr over bundproppen Silkeborg. Før denne kamp havde man spillet to gange 0-0, og det er ikke utænkeligt, at vi får et kryds igen. AGF har været i fornem form på det seneste, hvor man ikke har lukket mål ind i holdets fem seneste kampe. Forsvaret har været forrygende, og så har angrebet også været enormt effektivt. Det er en kamp, hvor begge mandskaber lever med pointdelingen, og så bliver det lige pludselig et meget interessant odds. Det skal i hvert fald prøves til denne betaling.

Kampen ender uafgjort

Danmark - Superligaen, klokken 19:00

Oddset 3,50 er fundet hos Danske Spil