FC København og FC Midtjylland mødes i et guldbrag på torsdag i Parken. Og det lugter kraftigt af en FCK-sejr.

Sådan lyder vurderingen fra spileksperten Steffen Dam, som i en specialudgave af Bettingklubben anbefaler spil på FCK til at vinde til odds 2,30.

I anledningen af guldgyseren har Bettingklubben lavet en særudsendelse, hvor eksperterne kommer med fire spil på én og samme kamp; nemlig FCK-FCM. Og Steffen Dams ene spil er altså på FCK som vinder af opgøret.

»Jeg ser FCK som værende et halvt niveau over Midtjylland. Jeg synes simpelthen, de har bedre individualister,« lyder det fra Dam.

Hør særudgaven af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

Steffen Dam hæfter sig ved, at FCK-manager Ståle Solbakken har frit valg på alle hylder, efter Carlos Zeca har overstået sin karantæne.

»Et FCK i absolut stærkeste opstilling skal ikke i deres nuværende form give 2,30 for at vinde hjemme mod noget hold. Heller ikke mod Midtjylland.«

Spileksperten anerkender, at et uafgjort resultat formentlig vil være tilfredsstillende for FCK, da det vil sikre, at københavnerne bevarer et komfortabelt forspring på fem point ned til FCM på andenpladsen.

Men han mener alligevel, at FCK vil gå helhjertet efter sejren.

»FCK kan godt leve med uafgjort, men i en tilskuerrig Parken med en fantastisk stemning, så vil det overraske mig meget, hvis FCK går ud og vil fedte et resultat hjem. De har så meget offensiv kvalitet, at det burde være nok.«

»Hvis du ser på grundkvalitet på holdene... Og hvis du så kigger på, at de (FCK, red.) har en relativt stor hjemmebanefordel... Der kan jeg ikke se, at FCK skal give 2,30 for at vinde. Det er voldsomt,« lyder Steffen Dams analyse.

Udover særudsendelsen om guldduellen mellem FCK og FCM har Bettingklubben - som altid - også lavet et ’normalt’ program, hvor eksperterne kommer med seks skarpe spiltips til de kommende dage.

Det program kan du høre ved at klikke HER