Newcastle - Burnley

Betydningen af Tom Heaton kan ikke overvurderes i Burnley. Han kom tilbage til holdet for otte kampe siden, og med fremragende præstationer har han været med til at sikre nu otte kampe i træk uden nederlag. Der skal også være gode chancer for, at man henter mindst ét point i denne kamp. Newcastle er godt nok også inde i en fin periode, men de har det bedst med ikke at skulle skabe kampene, og står denne kamp uafgjort med et kvarter igen, vil man næppe se værterne angribe specielt meget. Derfor virker X2 meget interessant.

Burnley får point i kampen

England - Premier League, klokken 21:00

Odds 1,85 er fundet hos Bethard (asian +0,5)



Queens Park Rangers - Leeds

Krisen kradser i QPR efter nu syv nederlag på stribe og det er primært på grund af holdets elendige defensiv, at det er gået så galt. Hele 20 mål har man lukket ind i de syv kampe, og nu gælder det så en af divisionens mest offensivt indstillede mandskaber. Leeds har imponerende nok scoret i samtlige udekampe i denne sæson, men den offensive stil koster også relativt ofte i den anden ende af banen. Syv af holdets 10 seneste udebane er da også endt med mindst tre scoringer, så to hold med en offensiv spillestil bør give en chance- og målrig kamp.

Over 2,5 mål i kampen

England - Championship, klokken 20:45

Odds 1,90 er fundet hos Bet365



Huddersfield - Wolverhampton

Huddersfield har haft meget svært ved at score mål i denne sæson, men skal de jagte en mirakuløs forbliven i rækken, tæller kun sejr fra nu af. De har faktisk været relativt offensive i hjemmekampene, hvor fem af de seneste syv kampe er endt med mindst tre scoringer. Wolverhampton må komme til Huddersfield med en klar ambition om sejr, hvis de skal nå syvendepladsen og dermed europæisk spil. Fem af deres syv seneste udekampe er også endt med mindst tre mål, så til dette odds er det svært ikke at forsøge sig med mindst tre scoringer i aften.

Over 2,5 mål i kampen

England - Premier League, klokken 20:45

Odds 2,50 er fundet hos Bet365