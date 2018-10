SANTANDER - LOGRONES

Santander har haft en fremragende sæson indtil videre. De fører den tredjebedste række relativt suverænt og hjemme har man gjort rent bord med fire sejre af fire mulige. De virker til at satse på pokalen, da man er kommet med stærke hold i de to første pokalkampe i sæsonen og da også er gået videre trods udebane. Logrones har haft en mere blandet sæsonstart, hvor det har knebet med målscoringen. Specielt på udebane, hvor man endnu ikke har scoret, og man skulle da også bruge straffespark for at gå videre fra sidste runde. Bør være et godt 1-tal.

Santander vinder kampen

Spanien - Copa del Rey, klokken 20:30

Oddset 1,57 er fundet hos Bet365



PIACENZA - CARRARESE

Det virker meget mærkeligt, at man kan få så højt et odds på mindst tre mål i denne kamp. Godt nok er der tale om et topopgør, men det er mellem to hold, der spiller meget offensivt. I de første seks kampe har Carrarese indtaget rækken med en sprudlende offensiv, der har scoret hele 18 gange og ikke overraskende har der været mindst tre mål i samtlige holdets seks kampe. Piacenza spiller også selv frisk til, og fire af de seks kampe er indtil videre endt med mindst tre mål. Derfor er det en meget flot betaling på over 2,5 mål i denne kamp.

Over 2,5 mål i kampen

Italien - Serie C, gruppe A, klokken 20:30

Oddset 2,00 er fundet hos Bet365



SIENA - CUNEO

Spændende odds på en pointdeling i denne kamp. Der var stillet visse forventninger til Siena før denne sæson, men specielt holdets offensiv har set tandløs ud i de tre første kampe, og eneste mål så langt har da også været på et straffespark. Derfor er det svært at se, at de skal være så klare favoritter i denne kamp, men i stedet for at spille point til Cuneo, prøves i stedet det uafgjorte resultat. Samtlige Sienas tre kampe er endt uden vinder, mens Cuneo har spillet tætte og målfattige kampe i flere ud af fem tilfælde, hvorfor kryds-oddset virker i overkanten.

Kampen ender uafgjort

Italien - Serie C, gruppe A, klokken 20:30

Oddset 3,45 er fundet hos Bethard