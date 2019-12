FC Midtjylland - Silkeborg

FC Midtjylland er suveræne i Superligaen, men det er sjældent, at deres kampe stikker af rent målmæssigt. Sølle én af sæsonens 17 kampe er gået over denne mållinje, og det var seneste hjemmekamp mod FC København. Silkeborg har modsat været et meget målrigt hold, men de har dog vist fremgang i de seneste kampe, hvor fem af de seneste seks opgør er gået under denne mållinje - således også den omvendte kamp i Silkeborg. Der er selvfølgelig klasseforskel, men derfor ligger det ikke i kortene, at FCM bare kører Silkeborg over. Gå efter få mål hér.

Under 3,5 mål i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 1,84 er fundet hos Unibet



Braga - Rio Ave

Braga har gjort det flot i Europa, men i den hjemlige liga har det knebet noget mere. Holdet har som udgangspunkt en offensiv spillestil, men fem af de seneste syv kampe i ligaen er gået under denne mållinje, og banen er meget dårlig og fordrer ikke til hurtigt spil langs græsset. Rio Ave har spillet seks kampe i træk med maksimalt to mål og kommer næppe til Braga for at underholde. Med tanke på, at Braga får det svært ved at åbne gæsternes forsvar under de vanskelige baneforhold, er det svært at se, hvorfor oddset er så højt på maksimalt to mål.



Under 2,5 mål i kampen

Portugal - Primeira Liga, klokken 19:45

Oddset 2,20 er fundet hos Betfair Sportsbook



Mainz - Eintracht Frankfurt

Mainz fik i den grad valuta for trænerskiftet, da Achim Beierlorzer vandt stort i sin debutkamp i Hoffenheim trods en udvisning til Ridle Baku. Han har så karantæne her, men det er alligevel svært at se, hvorfor Mainz skal være undertippede i denne kamp med tanke på, at holdet så stærke ud med den nye og mere direkte spillestil, og Frankfurt netop har haft problemer med hold, der har spillet direkte. Dertil kommer, at man var i London torsdag for at spille en hård kamp mod Arsenal, og at man har været elendige ude med fire nederlag i fem forsøg.



Mainz vinder kampen

Tyskland - 1. Bundesliga, klokken 20:30

Oddset 2,85 er fundet hos Bethard



