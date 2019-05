Der var lagt op til det helt store guldbrag på søndag i Herning, når FC København gæster FC Midtjylland. Sådan var scenariet i hvert fald for et par uger siden.

Men siden satte FCK turboen til, og FCM gik i stå, og det betyder, at københavnerne allerede har vundet guldet, mens FCM er sikre på at få sølvmedaljer.

Dermed er gulddysten forvandlet til en træningskamp – i hvert fald sådan lidt groft sagt.

Det betyder dog ikke, at der ikke kan være penge at hente på kampen. I den nyeste udgave af Bettingklubben har Steffen Dam nemlig set sig varm på et spil på over 2,5 mål i kampen til odds 1,63.

»Midtjylland kommer altid ud med deres store tryk på hjemmebane, og det vil overraske mig lidt, hvis de ikke gør det mod FCK. Selvom det hele er afgjort.«

»Jeg tror gerne, de vil ud og vise, at de ikke er så langt efter FCK, som tabellen viser nu. De vil ud og levere en rigtig god præstation efter nogle mindre gode præstationer hidtil,« siger Steffen Dam, som også tror, at FCK dukker op i en motiveret udgave, selvom de sikrede sig guldet i søndags efter sejren over ærkerivalerne fra Brøndby.

»Jeg tror lidt på, at FCK et eller andet sted kommer ud og vil give den gas. De indbyrdes opgør i Herning plejer at være målrige. Vi skal tilbage til 2016 for at finde den seneste Superligakamp i Herning mellem de to, der ikke gav over 2,5 mål.«

»Det giver jo ingen mening at gå ud og spille defensivt her, når der ikke rigtig er noget på spil, og der er mange på lægterne. Så vil jeg tro, de to hold kommer ud for at spille en god fodboldkamp, hvor man primært har vægt på det offensive,« siger Steffen Dam.

FCKs Viktor Fischer under superligakampen mellem FC København - Brøndby i Parken søndag den 5. maj 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Viktor Fischer under superligakampen mellem FC København - Brøndby i Parken søndag den 5. maj 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Steffen Dam peger på, at der kan være tvivl om, hvilke startopstillinger holdene kommer med, da FCM har pokalfinale i næste uge mod Brøndby, mens FCK altså allerede er kåret som danske mestre.

Og det skal man have for øje i forhold til indsatsens, siger han.

»Der er en pokalfinale for FCM på fredag, kan den have indflydelse på, om de måske vælger at lade nogle profilerer stå over, når kampen er ligegyldig?«

»Kan FCK måske vælge at give et par af de spillere, der har fået knap så meget spilletid, lidt spilletid her, og hvad betyder det? Det giver selvfølgelig lidt usikkerhed, og det er derfor, jeg holder indsatsen nede,« siger Steffen Dam, der får opbakning til spillet fra sin Bettingklubben-kollega Nicolai Baldorf.

Bettingklubben, B.T.s betting-podcast, der hver torsdag udkommer med brandvarme spilforslag til lytterne. I studiet sidder vært Søren Paaske (th) og eksperterne, Steffen Dam og Nicolai Baldorf (tv), der hver især kommer med deres bud på de tre bedste spil i løbet af de kommende dage Foto: Bax Lindhardt Vis mere Bettingklubben, B.T.s betting-podcast, der hver torsdag udkommer med brandvarme spilforslag til lytterne. I studiet sidder vært Søren Paaske (th) og eksperterne, Steffen Dam og Nicolai Baldorf (tv), der hver især kommer med deres bud på de tre bedste spil i løbet af de kommende dage Foto: Bax Lindhardt

»Jeg er ret overbevist om, at Ståle vil spille nogle af de gode spillere her. Jeg tror virkelig, han vil sætte Midtjylland på plads. Og så skal man heller ikke undervurdere, at Robert Skov jagter en målrekord. Det vil ikke give nogen mening ikke at spille de store drenge og sætte dem (FCM) på plads,« siger han.

Bettingklubben er som altid klar med seks spilforslag til den kommende weekend. Udover spillet på FCM-FCK har eksperterne blandt andet kigget på Brøndby-FCN og flere Premier League-kampe.