Når FC København søndag gæster Brøndby Stadion, bør gæsterne være større favoritter end markedet pt. vurderer.

Nogenlunde sådan lød det i ugens løb fra B.T.s spilekspert i podcasten Bettingklubben, og siden har oddsene da også ændret sig, så københavnerne nu fremstår som favoritter til at vinde hos ærkerivalerne.

»Både FC København og Brøndby har været inde i mindre god periode, men vores vurdering er, at FCK ser ud til at gå lysere tider i møde, mens vi stadig mangler at se Brøndby rejse sig efter fire nederlag i deres fem seneste Superliga-kampe,« siger Unibets pressechef Per Marxen.

I de fem seneste kampe er Brøndby det hold i hele Superligaen, der selv har skabt færrest målchancer, mens det til gengæld har tilladt modstanderne at komme frem til flest.

Nicklas Bendtner (32), FC København, under 3F Superliga-kampen mellem FC København og Silkeborg IF i Telia Parken i København lørdag den 28. september 2019.. (Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix) Foto: Anders Kjærbye Vis mere Nicklas Bendtner (32), FC København, under 3F Superliga-kampen mellem FC København og Silkeborg IF i Telia Parken i København lørdag den 28. september 2019.. (Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix) Foto: Anders Kjærbye

FC København placerer sig nogenlunde midt i Superliga-tabellen, hvis man måler på netop de parametre, og det åbner for et sjovt lille kombinationsspil med en vis angriber i en hovedrolle.

»FC København bør lomme frem til en del målchancer mod Brøndby. Samtidig skal man huske, at FC København torsdag spillede en temmelig opslidende kamp mod Malmö FF, hvilket kan åbne for, at der endelig bliver lidt spilletid til Nicklas Bendtner, og at det bliver på Brøndby Stadion, han scorer sit første mål for FC København,« siger Per Marxen.

Unibet giver i skrivende stund odds 4,70 på, at FC København vinder OG at Nicklas Bendtner scorer, hvis man selv bygger væddemålet i den såkaldte betbuilder.

