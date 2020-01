Efter en resultatmæssig flot start i Tottenham, er det i den grad blevet hverdag for José Mourinho.

Sølle fire point har man hentet i de fem seneste kampe, og kun momentvis har man ramt et spillemæssigt niveau, der burde modsvare kvaliteten på holdet. Defensivt har det ikke på noget tidspunkt fungeret, og når så offensiven ikke leverer det forventede, har man problemerne.

Starter vi med offensiven, så er det selvfølgelig et stort problem, at Harry Kane sidder udenfor med en skade, men det er ikke hele forklaringen på, at tingene ikke kører for Tottenham. Holdets stil har virket mod de mindre hold, men mod de bedre hold er man kommet til kort - i de fire kampe mod hold fra den bedste halvdel har man tabt de tre og vundet en heldig sejr over Wolverhampton.

Det burde så være godt nyt før mødet med Watford, at man præsterer fint mod de dårligere hold, men problemet er bare, at Watford har præsteret som et topholdet, siden Nigel Pearson blev manager. Ét nederlag er det blevet til i syv kampe, og det kom på Anfield mod Liverpool i en kamp, hvor Watford bød på overraskende god modstand og virker som et helt andet hold nu end tidligere.

Abdoulaye Doucoure virker som et glimrende spil til at score i dag mod Tottenham. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Abdoulaye Doucoure virker som et glimrende spil til at score i dag mod Tottenham. Foto: DAVID KLEIN

Der er kommet meget mere energi ind i spillet, og så har det vist sig som en mindre genialitet at rykke Abdoulaye Doucouré lidt længere frem på banen - hans dynamik har løftet Watford-offensiven og han var da også på pletten mod Bournemouth senest. Først og fremmest fremstår Watford som et glimrende kollektiv, og hjemme har man vundet tre kampe på stribe under Nigel Pearson.

Vi har her fat i to hold, som formmæssigt er på vej i hver sin retning, og dertil kommer yderligere et par ting, som taler for et godt resultat af hjemmeholdet. Tottenham brugte mange kræfter i midtugen i pokalen mod Middlesbrough, hvor Watford ikke spillede, og så er problematikken omkring Christian Eriksens mulige skifte til Inter heller ikke noget, der gavner Tottenham.

Som de to hold har spillet den seneste måneds tid er det i hvert fald svært at se, at Tottenham skal være specielt store favoritter i denne kamp, hvorfor et spil på Watford-sejr giver mening. Et mindre beløb skal også af sted på Abdoulaye Doucouré til at score, hvor Unibet ikke virker til at have luret, at han er meget mere offensiv nu og har scoret i Watfords to seneste kampe.

Watford - Tottenham

Watford vinder kampen - odds 3,30 hos Unibet

Abdoulaye Doucouré scorer - odds 6,50 hos Unibet

Spilstop lørdag 13:30