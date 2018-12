Fiorentina - Juventus

Det er et ganske fornuftigt odds man får på maksimalt to mål i denne kamp. Fiorentina er blandt de mest lavtscorende hold i rækken, og de seneste syv kampe er da også endt med maksimalt to mål. Her gælder det hademodstander nummer ét i form af Juventus, og det bliver helt sikkert et opgør med masser af intensitet. De to opgør i sidste sæson, hvor de samme trænere var ved roret, endte begge med få mål, og det kan også sagtens blive tilfældet hér. Det er et minus, at Fiorentina mangler German Pezzella, men oddset er stadig flot på få mål i Firenze.

Under 2,5 mål i kampen

Italien - Serie A, klokken 18:00

Odds 1,90 er fundet hos Bwin



Hartlepool - Dagenham & Redbridge

Sæsonen startede fint for Hartlepool, men siden er de gået helt i stå med nu fem nederlag på stribe plus et smerteligt nederlag i FA Cup til Gillingham. Derfor er det svært at se, at de skal være specielt store favoritter mod rækkens mest formstærke mandskab. Dagenham har været flyvende med fem sejre i de seneste seks kampe, hvilket inkluderer sejre over tophold som Harrogate og Fylde. Oveni kan gæsterne komme med samme hold, som har gjort det så godt den seneste måneds tid, hvorfor det umiddelbart virker fint at gå efter point til Dagenham.

Dagenham & Redbridge får point i kampen

England National League, klokken 16:00

Odds 2,05 er fundet hos Bethard (asian +0,5)



Real Madrid - Valencia

Bedst som Real Madrid lignede et hold på vej ud af krisen, blev man totalt udstillet i Eibar, og godt nok slog man tilbage og vandt over Roma, men havde romerne kendt deres besøgelsestid i første halvleg, kunne det nemt være endt anderledes. Valencia tabte i Torino og røg ud af Champions League, men de har sæsonen igennem præsteret bedre end resultaterne viser og vist sig som et svært hold at slå. Oveni må Real Madrid formentlig igen undvære Casemiro, og selv om odds er faldet en smule på Valencia, må værdien stadig være der.

Valencia får point i kampen

Spanien - Primera Division, klokken 18:30

Odds 2,90 er fundet hos Unibet (asian +0,5)