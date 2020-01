Bedst som Manchester United lignede et hold, der endelig fik gang i sæsonen, leverede man en elendig indsats ude mod Arsenal og tabte helt fortjent med 2-0. Dermed er presset igen begyndt at stige på manager Ole Gunnar Solskjær, og det kan stige markant efter denne kamp, hvis man ryger ud allerede i første forsøg i FA Cup. Det kan nemt ske mod angstmodstanderen Wolverhampton.

For siden Wolverhampton i sidste sæson vendte tilbage til Premier League, har Manchester United haft meget svært ved at møde dem. Fire gange har de mødtes og ingen af de kampe har man formået at vinde. Pudsigt nok var ét af dem i sidste sæsons FA Cup, hvor Wolverhampton helt fortjent vandt med 2-1, og hjemme på Molineux er de et svært hold at være oppe imod.

Mere interessant er det, at Manchester United formentlig kommer til at spare en del folk i denne kamp. De spillede sent onsdag mod Arsenal på udebane i en hård kamp, og allerede tirsdag gælder det semifinalen i Carabao Cup mod Manchester City, som forventes at blive prioriteret højere end denne FA Cup-kamp. Af samme grund må man regne med en del reserver for gæsterne i dag.

Spørgsmålet er så, hvad Wolverhampton gør. De har også været udfordrede af et hårdt juleprogram, men de har trods alt ikke kamp i den kommende midtuge og kan derfor i højere grad tillade sig at satse på pokalsucces i denne kamp. Udover langtidsskadede Willy Boly og Diogo Jota kan værterne komme til denne kamp i stærkeste opstilling, og forventes ikke at bytte på mange pladser.

Det står i skarp kontrast til Manchester United, som har seks mand udenfor med skader - blandt dem fortsat Paul Pogba - mens Anthony Martial er tvivlsom på grund af sygdom. Med tanke på den vigtige kamp allerede tirsdag vil det derfor være oplagt at spare ham. Oddset er desværre faldet noget, men Wolverhampton bør alligevel være et udmærket hold at sætte sine penge på.

Et enkelt målscorerspil skal vi også have med, og det bliver på Wolverhampton-angriberen Raul Jimenez. Han startede ude mod Watford senest, så han må forventes at starte i front, og med Diogo Jota ude er det meget ham, som værterne vil forsøge at sætte op mod Manchester United.

Wolverhampton - Manchester United

Wolverhampton vinder - odds 2,20 hos NordicBet

Raul Jimenez scorer - odds 2,60 hos Bwin

Spilstop lørdag 18:31