Tunesien - Mali

Der er nærmest umenneskeligt varmt i Egypten i disse dage, og det går også ud over kampene ved African Nations Cup. Specielt de tidlige kampe er meget tempoforladte, og hovedparten af de få mål, som trods alt kommer i de tidlige kampe, har været efter dødbolde. Her har vi fat i en kamp mellem gruppens på papiret to bedste hold, hvor uafgjort ikke vil være en katastrofe for nogen af holdene. Mali imponerede godt nok offensivt i deres første kamp, men det var mod elendige Mauretanien - her bliver modstanden markant bedre. Gå efter få mål.

Under 2,5 mål i kampen

CAF - African Cup of Nations, klokken 16:30

Oddset 1,51 er fundet hos Jetbull



Sydafrika - Namibia

Som nævnt tidligere på ugen, er der flere mål i de sene kampe ved de afrikanske mesterskaber, og denne kunne godt blive den næste i rækken. Begge lande ved godt, at alt andet end sejr med stor sikkerhed sender dem ud af turneringen, da sejr i sidste runde over Elfenbenskysten henholdsvis Marokko ikke er videre sandsynligt. Begge hold koncenterede sig mest om at forsvare i den første kamp, men denne kamp har bare et helt andet udgangspunkt, og derfor virker oddset en smule for højt på, at vi får mindst tre mål i kampen.

Over 2,5 mål i kampen

CAF - African Cup of Nations, klokken 22:00

Oddset 2,45 er fundet hos Betfair Sportsbook



Venezuela - Argentina

Argentina kom videre til kvartfinalen, men det var på ingen måde overbevisende i gruppespillet, hvor man kun slog Qatar. Her gælder det Venezuela, som modsat imponerede i gruppespillet med blandt andet uafgjort mod værtsnationen Brasilien, og det ellers urohærgede land viser stor fremgang fodboldmæssigt med en god organisation og farlige Salomón Rondón i front. Argentina har selvfølgelig mere individuel klasse, men som hold har man overhovedet ikke overbevist i denne turnering og derfor virker de til at være blevet for store favoritter.

Venezuela taber ikke kampen

CAF - Copa America, klokken 21:00

Oddset 2,48 er fundet hos Unibet (asian +0,5)