Kortrijk - Gent

Torsdag aften var Gent ude i en meget opslidende pokalsemifinale mod Oostende, hvor man blev ramt af hele to røde kort og derfor spillede en halv time med ni mand. Der er returkamp allerede onsdag, så det kan sagtens tænkes, at Jess Thorup vælger at spare flere stamspillere i denne kamp - sikkert er det, at Anderson Esiti har karantæne, mens den målfarlige midtbanemand Giorgi Chakvetadze er skadet. Kortrijk tabte på et overtidsmål i Liege, men gjorde det fint, og det nederlag var det første i syv kampe. De er i stærkeste opstilling, så gå efter 1X.

Belgien - Jupiler League, klokken 20:00

Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig

Det er godt nok svært at se, hvorfor Düsseldorf skal være specielt undertippede i denne kamp. De er inde i en glimrende periode med nu fire sejre på stribe, og det inkluderer en endda relativt fortjent sejr over topholdet Dortmund. De møder et RB Leipzig-hold, der modsat ikke er specielt godt kørende. De har været dårlige på fremmed græs i hele sæsonen og slet ikke scoret i de seneste tre udekampe, og har her oveni Dayotchanculle Upamecano i karantæne, så man skal ændre i det centrale forsvar. Düsseldorf skal have fine muligheder for point hér.

Tyskland - 1. Bundesliga, klokken 18:00

Torino - Inter

Hvis Torino frygter denne kamp, så forstår man det godt. Holdet har notoriske problemer med de store hold. I sidste sæson vandt de ikke en eneste hjemmekamp mod hold fra top otte, og trenden er fortsat i denne sæson, hvor man har tabt samtlige fire kampe på eget græs mod hold fra den bedste halvdel. Oveni er Soualiho Meite udenfor med karantæne. Inter skuffede i seneste kamp mod Sassuolo, men er i stærkeste opstilling her og har oveni gjort det ganske fint på fremmed græs i denne sæson. Derfor virker oddset pænt på sejr til Inter.

Italien - Serie A, KLOKKEN 18:00

