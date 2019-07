FC København - AGF

Godt nok er Andreas Bjelland meldt klar til denne kamp, men alligevel skal der være gode chancer for, at begge hold får scoret i denne kamp. Bagkæden så langt fra imponerende ud mod OB, og selv med Bjelland tilbage, mangler man tre af de fire førstevalg fra sidste sæson. AGF forsøgte med nogenlunde succes en relativt offensiv tilgang, sidst man var i Parken, og skal man drille dette FCK-hold, skal man primært gøre det ved at udfordre netop defensiven. Begge hold har scoret i fem af de syv indbyrdes møder i Parken, og det bør ske igen hér

Begge hold scorer i kampen

Danmark Superliga, klokken 19:00

Odds 1,80 er fundet hos Bet365



Senegal - Algeriet

Gentagelse af møde i gruppespillet, hvor Algeriet endte med at vinde, og de skal også være favoritter i denne kamp. Dels er de på halv hjemmebane i Egypten, hvor der forventes mange tusinde fans på plads på stadion, dels har de endnu ikke tabt i turneringen, og ikke mindst har Senegal karantæne til den store forsvarsprofil Kalidou Koulibaly, hvilket er et meget stort tab for dem. Førstekeeper Edouard Mendy brækkede fingeren før kampen mod Kenya og er heller ikke med, så gå efter, at Algeriet ender med at vinde pokalen.

Algeriet vinder pokalen

African Nations Cup, klokken 21:00

Odds 1,95 er fundet hos Bet365



Chindia Targoviste - Viitorul Constanta

Mærkværdigt odds på mange mål i denne kamp. Viitorul er et ungt hold, der spiller underholdende fodbold, og det var i den grad til at få øje på i sæsonåbneren mod Dinamo Bukarest. De var også det mest målrige hold af alle i slutspillet i sidste sæson med næsten tre mål i snit og møder her oprykkerne Chindia. Trods status af nyt hold i rækken, er det ikke noget kedeligt hold at se på - de spiller ret aggressivt og fik da også skaffet uafgjort via to scoringer i den første kamp. Derfor kan dette snildt blive en ret åben kamp, og oddset er flot på mange mål.

Over 2,5 mål i kampen

Rumænien Liga 1, klokken 20:00

Odds 2,28 er fundet hos Unibet

