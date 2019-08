Vejle - Fredericia

Vejles vej til oprykning går via en meget offensiv spillestil, og det har været til at få øje på i de tre første kampe. Alle tre kampe er gået over denne mållinje, og hvor offensiven har leveret flot i alle kampe, har defensiven specielt mod Nykøbing bestemt været til at tale med. Fredericia har ganske som Vejle set klart bedst ud offensivt, og de er stærke både i det etablerede spil og i omstillingerne. Defensivt har de ikke holdt modstanderen fra at score endnu, og det vil overraske meget, hvis de starter på det mod Vejle. Det virker som en oplagt målrig kamp.



Over 2,5 mål i kampen

Danmark - NordicBet LIGA, klokken 18:30

Oddset 1,65 er fundet hos Danske Spil



Atromitos - Legia Warszawa

Den første kamp mellem de to hold endte uden mål, men det var et mindre mirakel, at det kom dertil. Legia var totalt dominerede i stort set hele kampen og vandt blandt andet hjørnestatistikken med 16-1, men ind ville bolden altså ikke. Det betyder selvfølgelig, at de er videre med uafgjort, blot der falder mål - og det taler imod spillet - men efter forløbet af den første kamp er det svært ikke at spille de polske gæster. Som Aris viste mod Molde, holder de næstbedste græske hold ikke noget højt niveau, så Legia skal være ret pæne favoritter.



Legia Warszawa vinder kampen

UEFA - Europa League-kvalifikation, klokken 18:00

Oddset 2,20 er fundet hos Unibet



Liverpool - Chelsea

Den europæiske Super Cup er godt nok en finale, men tendensen har været, at man spiller lidt mere frisk til i denne end normalt. Derfor bør vi få en åben og intens kamp hér. Chelsea imponerede ikke defensivt i lussingen på Old Trafford, og nu skal man så op imod en på papiret endnu bedre offensiv. Liverpool må undvære målmand Alisson på grund af en skade, hvilket er et klart defensivt tab, og det lykkedes endda Norwich at få prikket et enkelt mål ind. Det kan Chelsea også sagtens gøre med deres offensiv, og så er der ikke så langt igen til mindst fire mål.

Over 3,5 mål i kampen

UEFA - Europa SuperCUp, klokken 21:00

Oddset 2,70 er fundet hos Unibet