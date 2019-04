Arsenal - Newcastle

Det begynder at ligne en stærk sæson for Arsenal, og det er primært sket i kraft af stabile præstationer på Emirates. Indtil videre har man gjort rent bord mod holdene udenfor top syv, og Newcastle bør heller ikke stoppe dem. Godt nok har de vist klare tegn på bedring siden nytår, men det har mest været på St. James Park. Ude er man uden sejr siden december, og ude mod top seks-holdene har man tabt de første fem gange. Arsenal har godt nok Lucas Torreira i karantæne, men ellers er de i stort set stærkeste opstilling og ligner aftenens sikre spil.



Arsenal vinder kampen

England Premier League, klokken 21:00

AGF - Vejle

Der skal være gode chancer for mindst tre mål i denne kamp. Vejle er pisket til at gå efter sejren, hvis de skal lave miraklet og undgå sidstepladsen i gruppen, og derfor forventes de at komme relativt offensivt ud til denne kamp. Formentlig bliver Nicklas Backman ikke klar til denne kamp, og uden ham har AGF-defensiven bestemt været til at tale med. Benjamin Hvidt har karantæne for værterne, uden det har den helt vilde betydning, men til gengæld er det vigtigt, at begge lejre ser ud til at kunne komme i stærkeste opstilling. Gå derfor efter målfest.



Over 2,5 mål i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Almere City - Helmond Sport

Med trænerskiftet til danske Ole Tobiasen, har Almere City vist klar fremgang med 10 point i de fem kampe med ham ved roret, og eneste nederlag har været til topholdet Sparta. Her gælder det bundholdet Helmond Sport, som snød undertegnede i fredags, selv om de reelt set intet har at spille for i resten af sæsonen. Den sejr kom dog foran egne fans - på udebane har Helmond ikke vundet endnu og blot scoret ni gange i 15 kampe. Man har ikke taget point på fremmed græs siden starten af januar, så det kunne godt ligne en klar hjemmesejr.

Almere City vinder med mere end ét mål

Holland - Eerste Divisie, klokken 20:00

