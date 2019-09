Olympique Lyon - Zenit Skt. Petersborg

Overraskende pæn betaling på, at begge hold scorer i denne kamp. Lyon er et hold med et meget offensivt udtryk, og det har ikke ændret sig, selv om man har solgt et par profiler i sommerens løb. Til gengæld var holdets største defensive profil Jason Denayer udenfor på grund af en skade senest, og han er meget tvivlsom til denne kamp - det vil være et stort tab, hvis han er ude. Begge hold scorede i samtlige Lyons seks kampe i gruppespillet i sidste sæson, og Zenit har set stærke ud offensivt i den russiske liga i denne sæson og kan drille Lyon.



Begge hold scorer i kampen

UEFA - Champions League, klokken 18:55

Oddset 1,95 er fundet hos Bwin



Chelsea - Valencia

Chelsea har været et frisk pust under Frank Lampard. Masser af fart og flair i offensiven med Tammy Abraham og Mason Mount som to lysende eksempler på dette, men modsat også med en meget hullet defensiv. I Premier League har man snittet over fire mål per kamp i de første fire kampe, og det vil da også overraske, hvis ikke de kommer til denne kamp med samme offensive udtryk som de plejer. Valencia valgte overraskende at fyre træner Marcelino, og selv om første kamp efter ham var ude mod Barcelona, var de dårlige defensivt. Ligner målfest.

Over 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 1,95 er fundet hos Betfair Sportsbook



Sunderland - Rotherham

For Sunderland tæller kun oprykningen, og efter en lidt vaklende start har man vundet fire af de fem seneste kampe. Hjemme på Stadium of Light har man blot tabt én af de 26 kampe i League One siden nedrykningen og Charlie Wyke vender her tilbage efter endt karantæne, så Sunderland er i stærkeste opstilling. Rotherham kommer fra en storsejr over Bolton, men den var mere et udtryk for det store kaos hos bundklubben end specielt store kvaliteter fra Rotherham. Deres start har ikke ellers været prangende, og de her er uden Kyle Vassell.

Sunderland vinder kampen

England - League One, klokken 20:45

Oddset 2,20 er fundet hos Bet365