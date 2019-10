Steffen Dam, spilekspert på B.T., har stor tiltro til FCK i weekendens hjemmekamp mod Esbjerg.



Det fortæller han i denne uges udgave af podcasten Bettingklubben.

Derfor anbefaler han et spil på, at FCK vinder, uden at Esbjerg scorer til odds 2,35, og det satser han 200 fiktive kroner på.

»Det er voldsomt pænt, at vi får odds 2,35 på, at FCK vinder uden scoring fra Esbjerg, siger Steffen Dam. Han begrunder det med, at Esbjerg har været ’horrible’ på udebane denne sæson, hvor man blot står noteret for et enkelt point og én scoring – og den kom på et straffespark mod Horsens.«

FCKs Cheftræner Ståle Solbakken

»Det vidner om, at Esbjerg slider i det målscoringsmæssigt. Og det bliver næppe nemmere for dem at score på udebane mod FCK,« siger Steffen Dam.

»Rasmus Falk har karantæne på FCK-midtbanen, og det betyder formentlig, at Ståle Solbakken stiller med Jens Stage og Zeca centralt på midtbanen. Det bør kun gøre det endnu mere besværligt for Esbjerg.«

Steffen Dam forventer ikke, at FCK ’dummer sig’, som man gjorde det mod Silkeborg i Parken senest, hvor københavnerne lukkede to mål ind i 2. halvleg. Holdet vandt stadig kampen, og det bør også blive tilfældet her.

»Jeg tror ikke, at FCK kommer med så slatten en indsats igen. Jeg er med på, at de skal til Kiev torsdag i Europa League, men det vil overraske, hvis FCK fører stort ved pausen igen mod Esbjerg, der selv uden Rodolph Austin (karantæne, red) har en fin defensiv,« siger Steffen Dam.

I podcasten, der i alt byder på seks spilforslag, taler vi også om Manchester Uniteds opgør mod Liverpool og Brøndbys kamp i Lyngby.