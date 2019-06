Brasilien - Bolivia

Brasilien indleder Copa America på hjemmebane som meget store favoritter, og der bør heller ikke komme den store tvivl om, at de vinder denne kamp, selv om truppen er uden superstjernen Neymar. Til gengæld ser man meget stærke ud defensivt med Alisson i spidsen, og af holdets ni sejre siden starten af 2018, har de otte været med rent mål. Bolivia er normalt ikke meget værd, når de forlader højderne i det bjergrige land, og deres offensivt ser da heller ikke skræmmende ud. De scorede ikke i de tre sidste testkampe, så de scorer næppe hér.

Brasilien vinder med rent mål

Copa America, klokken 02:30 (natten til lørdag)

Oddset 1,33 er fundet hos Unibet



Japan - Skotland

Fire år er lang tid. Hvor Japan klarede sig glimrende ved sidste VM med en finaleplads, leverede de en meget svag præstation ved den første kamp ved dette VM, hvor man stort set intet skabte mod Argentina selv om man var meget store favoritter. Af samme grund er det også svært at se, hvorfor de skal være så store favoritter hér. Skotland er i klar fremgang og leverede en flot kamp mod en af turneringsfavoritterne fra England, selv om man tabte til sidst og kan de finde bare nogenlunde det niveau i denne kamp, skal der være glimrende værdi i X2.



Skotland får point i kampen

VM for kvinder, klokken 15:00

Oddset 2,15 er fundet hos Unibet (asian +0,5)



Jamaica - Italien

Jamaica tabte som ventet til Brasilien i åbningskampen, men de kom frem til et par udmærkede chancer, og selv om de formentlig også taber denne kamp, kan de sagtens ende med at få scoret. Italien hentede en flot sejr over Australien, men så langt fra skræmmende ud defensivt og kunne sagtens have lukket flere mål ind. Det store spørgsmål er selvfølgelig, om Jamaica er for ringe til at kunne true det italienske mål, men de er trods alt mindst et niveau over et hold som Thailand. Derfor virker oddset for højt på, at begge hold får scoret i denne kamp.

Begge hold scorer i kampen

VM for kvinder, klokken 18:00

Oddset 2,70 er fundet hos Bwin